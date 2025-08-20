Un incendio fatal se produjo este martes a la madrugada en una casa ubicada sobre la calle España, en el barrio Quinta 25 de Roca. La víctima, identificada como Pablo Nicolás Soto, de 35 años, quedó atrapada en el interior del domicilio y falleció a causa de las llamas.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 3 de la mañana y la alerta llegó al 911, momento en que vecinos intentaron sofocar el fuego utilizando baldes de agua. Personal de Bomberos Voluntarios arribó al lugar y, tras controlar las llamas, encontraron el cuerpo totalmente calcinado de Soto.

Según los primeros datos recabados, la vivienda se calefaccionaba mediante una estufa a leña, en la que la propietaria introducía trapos, nylon y pedazos de colchón para mantener el fuego. Testigos indicaron que la pareja de la mujer salió envuelta en una frazada y explicó que intentó apagar las llamas sin éxito, tras lo cual debió retirarse.

Tragedia en la Patagonia: investigan las causas del incendio que dejó una víctima fatal

El hecho está bajo investigación de la Fiscalía, que dispuso la intervención de peritos y del Gabinete de Criminalística para determinar con precisión el origen del fuego. La vivienda permanecerá resguardada hasta la finalización del peritaje.

Una fuerte explosión de una garrafa de gas generó un incendio en una casa de Centenario

Este viernes, alrededor de las 11:15 de la mañana, se vivieron momentos de gran tensión debido al incendio de una casa familiar en el barrio Sayhueque de Centenario. Según informó el propietario del inmueble, un hombre de 43 años, el siniestro se habría originado tras la explosión de una garrafa de gas ubicada en la parte trasera de la vivienda.

El fuego fue combatido por personal de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron intensamente para sofocar las llamas. Durante las tareas de extinción se produjo una nueva explosión de una garrafa, lo que generó un gran susto entre los vecinos. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Bomberos rescataron a una perrita atrapada en un incendio: "Tienen un corazón enorme..."

El hecho ocurrió en la calle Suyai al 265, donde una espesa nube de humo cubría la cuadra, generando corridas y desesperación entre los residentes. Los vecinos, al ver las llamas, alertaron de inmediato a la Policía, que acudió rápidamente al lugar.

Ante la peligrosidad del incendio, efectivos de la Comisaría 52 colaboraron en el operativo, cortando el tránsito en las intersecciones de las calles Costa Rica y Honduras. Además, asistieron a los vecinos que se encontraban conmocionados, mientras los bomberos trabajaban para contener el fuego y evitar que se propagara a otras viviendas cercanas.