El sábado 9 de agosto, alrededor de las 22:00 horas, personal policial fue alertado sobre un incendio en una vivienda de la localidad de Sarmiento.

Se trata de una propiedad de dos pisos en el barrio 38 Viviendas, a la que al llegar, constataron una gran llamarada proveniente del interior, con bomberos trabajando para sofocar el fuego.

El siniestro se originó cuando un mechero encendido, ubicado cerca de una colcha en el quincho, fue movido accidentalmente por los perros, provocando el incendio.

Un menor pudo retirar a los animales y salir del lugar, sin que otros habitantes permanecieran en la casa.

Una ambulancia llegó para brindar atención médica preventiva al menor, quien se encontraba en buen estado.

La fiscalía descartó la intervención de Criminalística al no haber indicios de criminalidad.

El personal policial permaneció en el lugar hasta que el foco ígneo fue totalmente extinguido por los bomberos.