Un incendio se registró el domingo por la noche en la Alcaidía General de Salta, luego de que presos iniciaran intencionalmente la quema de colchones en el pabellón B1. La situación provocó la hospitalización de 14 internos y, actualmente, seis de ellos permanecen en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El incendio se habría originado cerca de las 22 horas por la quema de colchones, lo que generó una rápida expansión del humo. Hasta el lugar arribaron bomberos; personal penitenciario y el Servicio de Emergencias Médicas actuaron de inmediato para controlar la situación y asistir a los heridos.

En los alrededores del penal se vivieron momentos de angustia y caos. Familiares de los detenidos se concentraron en la entrada de la Alcaidía para exigir información sobre los internos. “No nos dicen nada, solo queremos saber si nuestros hijos están vivos”, gritaba una mujer entre lágrimas mientras intentaba acercarse a la reja principal.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Algunos denunciaron la falta de comunicación y reclamaron que se publiquen los nombres de los hospitalizados, según publicó El Tribuno.

Durante la madrugada, ambulancias y autobombas permanecieron en la zona, y varios internos fueron trasladados al Hospital San Bernardo, donde siguen internados bajo asistencia médica.

El fiscal Pablo Paz confirmó que se abrió una investigación de oficio para determinar el origen del fuego. En el lugar trabajaron peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y Bomberos de la Policía de Salta, quienes recolectaron muestras para establecer cómo comenzó el incendio.

Pareja desaparecida: una denuncia anónima aportó una nueva pista que reconfigura la búsqueda

Por la gravedad del hecho, las actuaciones pasaron a la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, ya que el artículo 186, inciso 4, del Código Penal castiga con prisión a quien provoque un incendio que ponga en riesgo vidas humanas.

Mientras avanza la investigación, el Servicio Penitenciario dispuso traslados preventivos de internos a la Unidad Carcelaria N°1 de Villa Las Rosas, con apoyo de la Policía de Salta. Hasta el momento, no se confirmó oficialmente la lista de los lesionados.