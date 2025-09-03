Este miércoles por la mañana, alrededor de las 10:30 horas, se desató un incendio en un local gastronómico ubicado en el centro de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sobre la calle San Martín, casi esquina Pellegrini.

El fuego comenzó en el establecimiento dedicado a la venta de comidas y rápidamente generó alarma entre los comerciantes y transeúntes de la zona. Personal policial y Bomberos Voluntarios se hicieron presentes en el lugar en cuestión de minutos para controlar y sofocar el incendio.

Aún se desconocen las causas que originaron el fuego, y se aguardan pericias para determinar qué provocó el siniestro. Según pudo conocer ADNSUR, el incendio podría haberse ocasionado por una freidora.

Sebastián Barrionuevo, coordinador de Defensa Civil, explicó: “Nos acercamos al lugar debido a la novedad del siniestro recibida por radio policial. Al llegar nos encontramos con el dueño del comercio en el exterior, presencia de humo y la situación ya controlada momentáneamente por bomberos.

Según la información del propietario, "el fuego se habría iniciado en la zona de la freidora de aceite, motivo por el cual no se utilizó agua inicialmente para la extinción. Los bomberos y los comerciantes vecinos colaboraron con matafuegos provistos por ellos, lo que fue fundamental para controlar el siniestro rápidamente".

Barrionuevo agregó que, si bien el fuego fue controlado, el equipo de bomberos continuó arrojando agua sobre el techo y la campana de extracción debido a que el fuego se estaba extendiendo allí, principalmente por la acumulación de grasa y suciedad. “Por suerte, al momento de nuestra llegada no había personas en el interior más que el dueño, y no se registraron heridos”, concluyó.

Se espera un informe oficial en las próximas horas que brinde mayores detalles sobre la magnitud de los daños y las circunstancias que rodearon el incidente. Mientras tanto, la rápida respuesta de Defensa Civil, Bomberos y la colaboración de los comerciantes logró evitar un daño mayor en esta concurrida zona de la ciudad.