El pasado martes 26 de agosto por la tarde, un incendio de gran magnitud generó preocupación en un conocido frigorífico de Chubut. El hecho alteró la tranquilidad en la localidad de Trevelin.

Según se supo, el fuego se desató en el entretecho del galpón donde funcionan la sala de desposte y las cámaras frigoríficas. Si bien no se reportaron heridos, las autoridades activaron un protocolo de emergencia ante el riesgo de fuga de amoníaco, una sustancia tóxica utilizada en los sistemas de refrigeración.

Esta sustancia, altamente peligrosa en caso de combustión o fuga, obligó a cerrar la zona y extremar las medidas de seguridad.

El lugar donde ocurrió el hecho fue el frigorífico Dicasur. Cabe recordar que la empresa fue noticia por la grave crisis que enfrenta y el violento robo sufrido, donde dos ladrones goleparon al dueño y robaron $5.000.000 de pesos.

Con respecto al operativo, trabajaron intensamente los Bomberos Voluntarios de Trevelin, quienes fueron los primeros en llegar al lugar. Minutos después, se sumaron refuerzos del cuartel de Esquel para contener las llamas. También colaboraron efectivos policiales, personal del Ministerio Público Fiscal y la División Criminalística, que ya inició las pericias para determinar el origen del fuego.

LA DURA CRISIS QUE ATRAVESA EL FRIGORÍFICO

A principios de agosto, se conoció la grave situación que enfrenta el local pone en riesgo la continuidad de la empresa, donde trabajan 70 personas. En ese contexto, los empleados denuncian deudas salariales y la paralización de la producción.

Desde el Sindicato de la Carne aseguran que los trabajadores tienen pendiente el cobro de sueldos y aguinaldos, además de incumplimientos en las escaladas salariales.

“Estamos tratando de defender a los trabajadores para que cobren en tiempo y forma”, afirmó Tomás Ríos, dirigente sindical, en diálogo con la prensa.

La situación empeoró tras 20 días sin faena, en una planta que llegó a procesar 500 novillos por semana. La empresa había invertido para exportar, pero la baja en ventas afectó la producción y las expectativas.

Además de los empleados, ganaderos y proveedores de la zona también sufren las consecuencias: muchos no cobraron y recibieron cheques sin respaldo.

“No sabemos la cantidad de dinero que le está debiendo el frigorífico a los productores. Nos preocupa porque no se trabaja hace más de 20 días y todo depende de la producción", expresó Ríos.

La paralización impacta también en las carnicerías vinculadas al famoso frigorífico, que funcionan solo hasta agotar el stock, sin certezas sobre el futuro.

“Acá nuestro reclamo puntual es poder priorizar los puestos laborales, que son 70 en total y que nos paguen lo que se debe junto a los aportes”, concluyó el dirigente.

EL GOLPE COMANDO Y EL ROBO MILLONARIO AL FRIGORÍFICO

El pasado miércoles 6 de agosto, dos hombres armados ingresaron al frigorífico ubicado en la calle Plennydd Williams. Tras golpearlo, escaparon con dos celulares y alrededor de $ 5 millones en efectivo.

Al momento de realizar la denuncia, empleados del frigorífico detallaron que los ladrones habían escpado a bordo de una camioneta VW Amarok color gris, doble cabina, sin chapa patente colocada y con una antena Starlink en parabrisas.

Tras un operativo cerrojo, cerca de las 11.40, personal del Puesto 627, ubicado sobre Ruta 259, y Mini comando AURE, interceptaron a la camioneta en la que viajaban los sospechosos. Debajo del asiento delantero del vehículo hallaron una pistola.

En ese momento, llegó al lugar el dueño del frigorífico, con sangre en su rostro producto del golpe que sufrió, quien identificó a los detenidos como quienes le habían robado minutos antes. Los sospechosos quedaron arrestados, a disposición de la Justicia.

