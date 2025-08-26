Un edificio ubicado en Bustamante al 800, a pocos metros del Hospital Regional, sufrió un incendio este martes por la tarde, lo que obligó a evacuar a todos los vecinos. En el lugar trabajan dos dotaciones de bomberos.

Según pudo averiguar ADNSUR, el fuego se originó en el cuarto piso, donde estaban trabajando albañiles. Hasta el momento no se registraron heridos, mientras personal del 107 trabaja en el lugar para brindar asistencia a los vecinos que aguardan para volver a ingresar a sus casas, muchos de ellos sentados en sillas que fueron acercando.

Noticia en desarrollo