En la mañana de este lunes, alrededor de las 6:30, se registró un incendio en una casa ubicada en la calle Carabelas 1100, pasaje La Pinta, barrio Las Flores, en Comodoro Rivadavia. El hecho fue reportado al Centro de Monitoreo por un hombre no identificado que solicitó presencia policial, indicando que la propiedad se estaba incendiando.

Al llegar al lugar, el personal policial constató la existencia de un foco ígneo en la propiedad y solicitó la intervención del cuerpo de Bomberos. La dotación interna 59, a cargo de Gabriel Correia, trabajó para sofocar las llamas, logrando controlar el fuego sin que se registraran víctimas.

Según pudo saber ADNSUR, el personal pudo corroborar que no había moradores en el interior al momento del siniestro.

La policía se entrevistó con los vecinos de la zona, quienes indicaron que la propietaria de la casa habría fallecido hace tiempo y que actualmente el lugar era ocupado por personas ajenas a la propiedad. Sin embargo, se negaron a aportar información adicional para no verse involucrados en el hecho.

El incidente generó gran preocupación entre los residentes del barrio Las Flores, quienes observaron cómo el humo se elevaba sobre la vivienda y temieron que el fuego pudiera propagarse a las casas vecinas. Pero la rápida intervención de bomberos evitó que el siniestro se extendiera, aunque las causas que originaron el incendio aún son desconocidas y están siendo investigadas por la Policía local.

Se espera el resultado de las pericias correspondientes para determinar si se trató de un accidente, negligencia o un hecho intencional. Hasta el momento, no se registraron personas heridas ni daños a viviendas linderas.

El hecho vuelve a poner en evidencia la problemática de las propiedades desocupadas en algunos sectores de Comodoro Rivadavia, que a menudo se convierten en puntos de riesgo para incendios u ocupaciones irregulares. La policía solicita a la comunidad que den aviso ante cualquier situación sospechosa para prevenir incidentes que puedan derivar en tragedias.

FUERTE CHOQUE EN COMODORO RIVADAVIA

En la mañana de este lunes 22 de septiembre de 2025, a las 7:50 horas, se produjo un accidente de tránsito sin lesionados en la intersección de Avenida Polonia y Jauretche, en Comodoro Rivadavia.

Según el informe policial de la Sección Tercera de la comisaría local, el hecho ocurrió cuando un Toyota Etios, conducido por una mujer de 35 años que circulaba desde calle Jauretche, colisionó con un camión Scania 380 conducido por un hombre de 47 años que transitaba por Avenida Polonia.

Personal policial que intervino en el lugar verificó que ambos vehículos poseían la documentación en regla y no se registraron personas heridas a raíz del choque. El incidente se clasificó como accidente sin lesionados y las autoridades continuaron con las actuaciones de rutina para el esclarecimiento y ordenamiento del tránsito en la zona.