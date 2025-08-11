Este pasado domingo por la noche, en el Instituto Penitenciario Provincial ubicado sobre la Ruta 25 entre Trelew y Puerto Madryn, se desató un incendio en el módulo 5 que dejó a un interno en estado grave.

Se trata de Axel Morales, un joven de 21 años con un historial delictivo extenso, quien fue hallado atrapado entre las llamas en la celda 4, tras lo cual fue trasladado urgentemente al Hospital Zonal de Trelew.

El incidente ocurrió pasada las 23 horas del domingo, cuando los efectivos de la penitenciaría comenzaron a escuchar gritos en el módulo 5. Al llegar a la celda 4 encontraron al recluso envuelto en llamas, lo que generó una rápida intervención para controlar el incendio y atender al interno.

Las primeras investigaciones indican que el incendio habría sido intencional, provocado dentro de la misma celda donde Morales se encontraba recluido. Según informó Gabriel Araujo, jefe de la Penitenciaria de Chubut, todo apunta a que el fuego comenzó con la quema de un colchón.

Morales sufrió quemaduras graves principalmente en su torso y órganos internos, por lo que permanece internado en terapia intensiva en estado crítico, informó Diario Jornada.

La situación de Axel Morales es particularmente delicada, dado que su prontuario incluye condenas por robo agravado y lesiones agravadas en contexto de violencia de género, además de que aparentemente el incendio fue resultado de una pelea familiar. Este contexto complica aún más el caso y la investigación en curso.

El pasado lunes 28 de julio por la tarde se registró un incendio en la celda de la Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia, donde dos detenidos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al Hospital Regional. Finalmente, dos días después falleció uno de ellos.

El foco inicial fue un colchón que ardió en llamas dentro del calabozo. Durante la jornada, el jefe de la Unidad Regional, comisario Lucas Cocha, explicó en diálogo con ADNSUR que el personal que cubría el servicio interno detectó humo en uno de los pabellones y al ingresar constató el incendio, que fue contenido inicialmente con matafuegos por la policía y luego controlado por Bomberos Voluntarios con equipos de respiración ante la presencia de humo.

En la celda afectada estaban dos internos: Oscar Talma, imputado por un homicidio de Ezequiel Álvarez, y Facundo Méndez. Uno de ellos presentaba el 70% del cuerpo con quemaduras y está internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El fiscal a cargo de la investigación, Marcelo Cretton, confirmó que se convocó a peritos independientes para determinar con transparencia las causas del incendio, incluyendo la posibilidad de que el fuego haya sido una manifestación de descontento. Además, explicó que hubo policías afectados por inhalación de humo, pero ellos recibieron asistencia en el lugar sin necesidad de hospitalización. Mientras tanto, el resto de los detenidos fue temporalmente alojado en el patio o trasladado a otras áreas por la afectación estructural y los daños por humo en el pabellón afectado.

José Ayamilla, jefe de Bomberos, informó que el operativo incluyó ventilación del edificio y asegurar la zona para evitar nuevos riesgos. También confirmó que las tareas de control se dieron después de recibir el llamado de alerta y que la intervención fue rápida para rescatar a los detenidos afectados. El procedimiento involucró la coordinación entre bomberos, Defensa Civil y personal médico para atender a los heridos.

Precisamente y de acuerdo a la información obtenida por ADNSUR, Méndez falleció este miércoles por la madrugada en el Hospital Regional.