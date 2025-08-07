Un voraz incendio afectó al depósito de la obra social Seros, ubicado sobre calle Cacique Nahuelpán en Playa Unión, Rawson, la noche del miércoles. La estructura resguardaba importante documentación. Por estas horas, no se descarta que haya sido provocado de forma intencional.

En el lugar, debieron intervenir cinco dotaciones de bomberos voluntarios de los destacamentos de Rawson. Los trabajos demandarán más de 3 horas con el fin de evitar la propagación del fuego.

El segundo jefe de Bomberos Voluntarios de Rawson, Jorge Muñoz, relató que "como ya hemos tenido una situación particular ahí hace más o menos un mes y medio, dos meses, se despacharon con urgencia las unidades respectivas para poder hacer frente a la situación, dado que hay mucha documentación e importantes archivos de papeles y demás de la repartición", sostuvo.

En continuidad, precisó que "había mucha carga de combustible, mucha carga de fuego, altas temperaturas que rondaban por encima de los 700 grados centígrados, lo que hizo propicio que tuviéramos que hacer aperturas en el entretecho y aperturas en la estructura, básicamente para poder ventilar y generar un ambiente seguro para el personal que iba a trabajar en el interior", advirtió.

"La estructura, al ser de hormigón, tiene un soporte bastante importante. Lo que no fue demolido, tranquilamente su integridad sigue en normal funcionamiento. Obviamente, eso tiene que ser chequeado por un profesional, un arquitecto o maestro mayor de obra", manifestó sobre los daños. Sin embargo, hubo daños en el entretecho en el marco de los trabajos para sofocar el fuego.

¿UN INCENDIO INTENCIONAL?

El segundo jefe fue consultado sobre si el fuego podría haber sido provocado de forma intencional: “Sí, básicamente es una de las hipótesis que se manejan. Charlando justamente con uno de los responsables que se hizo presente, manifestó que hace una semana aproximadamente habían entrado y manipulado mucha mercadería que tienen allí, además de la documentación. Ya había sufrido un intento de ingreso”, indicó.

Sin embargo, los peritos deberán realizar los trabajos correspondientes para confirmar esta posibilidad, ya que se conoció que el lugar no cuenta con luz ni energía.

“Se estuvo trabajando con las aberturas que poseen como medidas de seguridad, tratando de solucionar el inconveniente con un sistema de cerramiento y cámaras de seguridad. Hasta el momento no se ha podido concretar, lo que hizo propicio que los dueños de lo ajeno tomaran control de la situación y terminaran suscitando un incendio de estas características”, concluyó.