Momentos de extrema tensión se vivieron en las primeras horas del lunes 20, cuando un incendio destruyó por completo una vivienda ubicada en el barrio 118 Viviendas, en la segunda meseta de Centenario. El fuego comenzó alrededor de las 5:40 de la mañana y rápidamente se extendió por toda la estructura, dejando pérdidas totales en la propiedad.

En el interior de la casa se encontraba una familia, que logró salir por sus propios medios antes de que las llamas se propagaran. Testigos relataron que los vecinos colaboraron con baldes de agua en los primeros minutos, mientras aguardaban la llegada de los bomberos.

Las llamas alcanzaron una vivienda lindante

El fuego no solo afectó la vivienda principal, sino que también alcanzó parcialmente otra casa colindante, lo que generó gran preocupación en el vecindario. Los efectivos de la Comisaría 52 y dos dotaciones de bomberos voluntarios acudieron rápidamente al lugar y comenzaron con las tareas de control y enfriamiento para evitar que el siniestro se expandiera aún más.

El trabajo de los bomberos se extendió durante varias horas, ya que las llamas se habían propagado por el techo y parte del mobiliario. Pasadas las 8 de la mañana, el operativo continuaba con la remoción de escombros y la evaluación de daños.

Según informaron vecinos, una ambulancia del hospital acudió de manera preventiva al lugar, ya que una de las personas inhaló humo durante el incendio. Afortunadamente, la víctima se encontraba consciente y fuera de peligro, aunque recibió asistencia médica en el lugar por parte del personal de salud.