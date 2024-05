El pasado lunes, un hombre quedó detenido por incendiar el kiosco del novio de su expareja tres veces en un día y quedó grabado por las cámaras. De esta manera, terminó detenido por la policía.

El hecho sucedió en un comercio ubicado en la ciudad de Ituzaingó, Buenos Aires. Allí, se observó a un hombre quien está acusado de violencia de género contra su exnovia -con la que comparte tres niños de 8, 6 y 5 años-, se acercó al local comercial y lo prendió fuego en tres ocasiones. El primero de ellos sucedió a las 17:46 horas, luego otro comenzó a las 19:04 horas y el último incendio a las 23:00 horas.

Cabe señalar que al momento de lanzar una botella encendida para prender fuego al kiosco, se encontraba trabajando el hermano de su exnovia, quien no resultó herido y pudo apagar las llamas con la ayuda de vecinos.

“Tenemos un libro de denuncias, todos con hechos de violencia de género y ataques a Rocío y a la familia”, explicó Jonathan dueño del comercio a Mediodía Noticias.

Además, reveló que ocurrieron tantos hechos “que no me acuerdo”. “La familia, hermanos, amigos, todos están involucrados”, reveló. Asimismo, Jonathan sostuvo que en ocasiones anteriores el agresor, identificado como Rolando tuvo intenciones de prender fuego a una casa sin importar que sus hijos se encontraban en su interior. “Me prendió fuego mi moto, la de mi cuñado y me baleó el auto”, explicó sobre las agresiones del hombre.

Por su parte, Rocío, expareja del agresor, reveló que si bien tiene una perimetral para que el agresor no pueda acercarse, vive con miedo de lo que puede suceder.

“Vas a la comisaría y te dicen lo mismo de siempre: que hay que esperar, ¿Esperar a qué, a que haya un muerto? No sabemos qué más hacer”, indicó. En tanto, Joanthan complementó y sostuvo que a su pareja “le da miedo llevar a los nenes al colegio, se siente culpable, todos saben, no se puede vivir así”. Luego del violento ataque, intervino en el caso la UFI 11 de Morón. En tanto, Rolando terminó detenido.

