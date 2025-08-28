Incendio de pastizales en Rawson: bomberos desplegaron un amplio operativo sobre la Ruta 7

Un incendio de pastizales se registró este miércoles por la tarde en inmediaciones de la Ruta Provincial Nº 7, en Rawson.

El siniestro obligó a un despliegue de varias unidades de Bomberos Voluntarios para contener las llamas que se propagaron rápidamente debido a las condiciones del viento.

El primer aviso ingresó al cuartel alrededor de las 14, lo que motivó la salida inmediata de tres móviles de ataque y un número significativo de bomberos. Las dotaciones llegaron bajo la coordinación del Oficial Inspector Ricardo Sepúlveda, quien encabezó las tareas iniciales de combate del fuego.

Debido a la magnitud del incendio y a las dificultades que presentaba el terreno, se sumó posteriormente el jefe del Cuerpo Activo, Comandante Mayor Javier Bassi, quien supervisó el operativo en el lugar.

Tragedia en Comodoro: una mujer falleció y ocho personas resultaron heridas tras un impactante choque

Además de las brigadas de bomberos, participaron otras instituciones locales. Personal policial de la Comisaría de Rawson trabajó en el corte de tránsito para evitar riesgos a los automovilistas y facilitar la circulación de las unidades de emergencia. A su vez, el servicio eléctrico de la Cooperativa suspendió de manera preventiva el suministro en la zona afectada, con el objetivo de resguardar la seguridad del personal que intervenía en el área.

Tras aproximadamente una hora de trabajo, los bomberos lograron controlar y sofocar el foco ígneo, evitando que el fuego se extendiera a sectores cercanos. El incendio no dejó víctimas ni heridos, aunque provocó pérdidas materiales en el sector de pastizales.

Identificaron a la mujer que murió en el trágico accidente en Comodoro e investigan un homicidio culposo

El operativo permitió comprobar, una vez más, la vulnerabilidad de las áreas rurales frente a este tipo de siniestros, especialmente en jornadas ventosas y de baja humedad. Los bomberos remarcaron que estas condiciones aceleran la propagación de las llamas y pueden transformar un incendio menor en un evento de grandes dimensiones en cuestión de minutos.

Desde el cuartel se reiteró a la población que las quemas de pastizales están prohibidas por ordenanza municipal y que su incumplimiento puede derivar en sanciones. Además, subrayaron que la práctica representa un riesgo tanto para quienes la realizan como para terceros, al generar emergencias que ponen en peligro a vecinos y al personal que debe intervenir.