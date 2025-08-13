Los incendios intencionales de veh��culos generan preocupación en la población y en las autoridades policiales. Si bien no siempre tienen la misma motivación, suelen estar relacionados con conflictos personales, disputas barriales, vandalismo o, en algunos casos, intentos de encubrimiento de otros delitos. La quema de autos no solo representa una pérdida material significativa, sino también un riesgo directo para la seguridad de los vecinos y los bienes del entorno.

La falta de intervención oportuna frente a vehículos abandonados o con signos de deterioro frecuente muchas veces agrava el escenario. Cuando un auto permanece durante semanas o meses en la vía pública sin custodia ni remoción, puede convertirse en un blanco fácil para ataques. Esta situación no solo evidencia una debilidad en los sistemas de control urbano, sino también una desconexión entre los reclamos vecinales y la respuesta institucional.

En este contexto, se conoció el caso en el que una Volkswagen Saveiro fue incendiada por tercera vez en la ciudad de El Calafate, Santa Cruz.

El hecho ocurrió en la calle 70, en una zona donde los residentes ya habían advertido sobre el peligro que representaba su abandono. El vehículo había sido atacado dos veces en marzo y, desde entonces, no fue retirado. La situación ocurrió el pasado lunes 11 de agosto por la noche, luego de que los vecinos alertaran a los bomberos, que lograron controlar el fuego antes de que se propagara a otras zonas. Sin embargo, el auto quedó visiblemente más dañado.

Las autoridades confirmaron que el incendio del vehículo fue provocado de manera intencional. No es la primera vez que ocurre: el primer ataque se registró el jueves 27 de marzo a las 3:00 de la madrugada, cuando el fuego dañó uno de los laterales del automóvil. Apenas dos días después, en la madrugada del sábado 29, volvió a ser incendiado, esta vez con mayores consecuencias.

Desde entonces, el vehículo, una Volkswagen Saveiro, nunca fue retirado del lugar. Permaneció abandonado en la vía pública durante meses, sin intervención de las autoridades ni medidas preventivas, lo que facilitó que volviera a ser blanco de otro ataque esta semana.

La causa está siendo investigada, aunque aún no se ha identificado a los responsables. Se analiza el video registrado por la vecina como posible evidencia. El hecho reaviva el debate sobre la falta de acción ante vehículos abandonados que pueden convertirse en focos de riesgo.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR