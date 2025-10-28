Incautaron reptiles exóticos, marihuana y más de $66 millones en controles sobre la Ruta 3

Integrantes del Escuadrón de Seguridad Vial “Sierra Grande” de Gendarmería Nacional realizaron distintos operativos sobre la Ruta Nacional 3, donde detectaron infracciones vinculadas a la conservación de la fauna silvestre, la tenencia de estupefacientes y la presunta evasión de controles financieros.

El primer procedimiento tuvo lugar a la altura del kilómetro 1.308, cuando los efectivos inspeccionaron un colectivo de larga distancia. Al revisar la bodega del vehículo, encontraron una encomienda enviada desde el barrio porteño de Retiro con destino a Comodoro Rivadavia. Tras pasarla por el escáner portátil, los gendarmes identificaron la imagen de varias botellas que contenían pequeños reptiles.

En presencia de testigos, abrieron el paquete y confirmaron que se trataba de tres lagartos Gecko Cacero Tropical, una especie originaria de África. Los ejemplares fueron puestos a disposición de la oficina de Fauna Regional de San Antonio Oeste, en cumplimiento de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

En otro operativo, personal de la Sección “Arroyo Verde”, dependiente del mismo escuadrón, detuvo un vehículo que se dirigía desde Viedma hacia Puerto Madryn. Durante el control, los uniformados hallaron 25 plantas, 12 semillas y 8,30 gramos de marihuana en el interior del baúl.

Horas más tarde, en el mismo corredor vial, los gendarmes inspeccionaron un automóvil proveniente de Catriló (La Pampa) con destino Comodoro Rivadavia. En su interior detectaron 66.260.000 pesos argentinos ocultos en distintos compartimentos del rodado, sin documentación que acreditara su origen legal.

Ante esta situación, se dio intervención a la Sede Fiscal Descentralizada de Rawson, que dispuso que el conductor permaneciera en libertad, aunque supeditado a la causa, en el marco de la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo.