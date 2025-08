En un hecho que conmocionó a San Carlos de Bariloche, la justicia de Río Negro formalizó la imputación contra el agente policial Emerson Marín, acusado de haber cometido el femicidio de su pareja, Stefanía Civardi, en un hecho ocurrido en la madrugada del pasado 30 de julio.

Marín, quien se desempeñaba hasta ese momento como agente de la Policía de Río Negro, fue imputado por homicidio triplemente calificado, luego de que se determinara que disparó a corta distancia con su arma reglamentaria contra Civardi, quien se encontraba recostada en una cama, provocándole la muerte de manera inmediata.

Por un paro en una aerolínea low cost peligran los vuelos a Chubut, Bariloche y el resto de la Patagonia en una fecha clave

EL FEMICIDIO QUE CONMOCIONÓ A BARILOCHE

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el crimen ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Los Radales, en un contexto de violencia de género y en el marco de una relación de noviazgo reciente entre la víctima y el imputado. El proyectil impactó en la zona del cuello de Stefanía, lo que terminó con su vida de forma instantánea.

Desde la Fiscalía explicaron que la investigación se robusteció con múltiples evidencias recolectadas en las primeras horas tras el hecho, entre ellas, las actas policiales, testimonios tanto del personal que intervino en el caso como de personas allegadas a la víctima.

Se sumaron además informes periciales preliminares derivados del allanamiento en el domicilio y el informe forense elaborado por el médico Juan Manuel Piñero Bauer, que realizó la autopsia. Estos documentos fueron fundamentales para establecer la cronología y las circunstancias del asesinato.

Temporada de invierno 2025: Bariloche y Villa La Angostura resisten la caída del turismo nacional

IMPUTACIÓN AL FEMICIDA DE STEFANÍA

El acusado, Emerson Marín, fue formalmente imputado por homicidio triplemente calificado, delito que por su gravedad contempla la mayoría de las agravantes previstas en el Código Penal: homicidio perpetrado por el vínculo, cometido por un varón contra una mujer mediando violencia de género, y el uso de un arma de fuego. Ante la contundencia de las pruebas, el juez de Garantías habilitó la etapa de investigación preliminar por un plazo de cuatro meses.

Durante la audiencia judicial, los abogados defensores particulares de Marín no se opusieron a la formulación de cargos ni al plazo otorgado para la investigación, no obstante anticiparon que trabajarán en el planteo de una teoría distinta orientada a la defensa del acusado. Por otro lado, el juez dictó prisión preventiva para Marín, quien fue separado del cargo policial y puesto a disposición del Servicio Penitenciario Provincial. Se anticipó que el ex agente será trasladado próximamente a la cárcel de San Antonio.

El Tren Patagónico descarriló cerca de Bariloche: qué pasó y cómo actuó la empresa

A raíz de la participación de un efectivo policial en el femicidio, la investigación quedó a cargo de la Gendarmería Nacional, en un intento por asegurar independencia y transparencia en el esclarecimiento del caso. En un comunicado, la Policía de Río Negro expresó su “total disposición de colaborar con la Justicia para el desarrollo de las investigaciones, brindando todas las herramientas necesarias en pos del esclarecimiento del hecho”.

Asimismo, se anunció que se iniciaron actuaciones administrativas internas que resultaron en la separación de Emerson Marín de la fuerza. La policía remarcó su compromiso con “brindar los elementos y la asistencia necesaria para que el caso se resuelva con celeridad y justicia”.

Horror en Bariloche: una mujer fue asesinada y un efectivo de la policía quedó detenido

La etapa de investigación preliminar que se abrió tendrá como objetivo principal recabar todas las pruebas complementarias para solidificar el caso en contra de Marín. Se espera que en este periodo se realicen nuevas pericias, se terminen de recolectar testimonios clave y se analice toda la evidencia para que la Fiscalía pueda disponer los pasos a seguir en la causa, que presumiblemente incluirán la elevación a juicio.