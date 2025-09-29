En la madrugada del domingo pasado, un trágico accidente vial en la rotonda de Avenida del Trabajo y Juan XXIII, en Puerto Madryn, terminó con la vida de un bebé de apenas un año y cuatro meses.

El siniestro ocurrió aproximadamente a la 1:30 horas cuando una camioneta Renault Kangoo, perteneciente a “Lucy Decoraciones”, volcó dentro del anillo vial, desencadenando una dramática secuencia de hechos.

EL DESESPERADO PEDIDO DE AYUDA DEL HOMBRE QUE MATÓ A SU HIJO EN UN ACCIDENTE

Este lunes por la mañana y en conferencia de prensa, el comisario inspector Víctor Castillo, jefe de la Comisaría Segunda, informó que el personal policial llegó al lugar tras ser alertado por el sistema de monitoreo urbano. Al llegar, encontraron la Kangoo volcada y a un hombre que se identificó como testigo señalado que, al pasar, observó a dos personas intentando colocar nuevamente sobre sus ruedas el vehículo accidentado.

Quién era el conocido kinesiólogo que falleció en un trágico choque frontal contra un camión en Chubut

Mientras los intentos se realizaban, uno de los hombres, que se confirmó como el conductor y padre del niño, clamaba por ayuda desesperadamente, ya que su hijo había quedado atrapado dentro del vehículo. Con la colaboración del testigo y otro automovilista que se detuvo para prestar auxilio, lograron poner la camioneta en posición normal, hallando al niño tendido en el suelo, inconsciente, con una grave lesión en la cabeza.

De inmediato, el padre tomó a su hijo en brazos y, junto con la ayuda de un tercero, trasladaron al menor en un vehículo particular al hospital Andrés Ísola. Pese a la rápida asistencia, el niño falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Subasta online de vehículos secuestrados en Chubut: requisitos y paso a paso para participar

En la escena del hecho, la Policía realizó la preservación del área, secuestrando dos teléfonos celulares, una lata de cerveza y un hisopado con rastros de sangre, además de llevar adelante peritajes fotográficos y planimétricos para esclarecer lo ocurrido.

Por otro lado, el conductor del vehículo fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo de entre 1,9 y 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces el límite legal.

En función de este resultado, el fiscal Mauricio Baigorria ordenó la detención inmediata del joven, que permanece alojado en una dependencia policial a la espera de la audiencia de control de detención prevista para este lunes, según manifestó el comisario Castillo.

Tras 20 años de historia, cerrará una zapatería de Comodoro que rematará todos sus productos

TENSIÓN EN EL HOSPITAL

La tragedia también generó momentos de alta tensión en el hospital Andrés Ísola. La madre del bebé, al ser notificada de la fatal noticia, fue contenida por sus familiares para evitar confrontaciones con el detenido.

Según las fuentes policiales, la pareja estaba separada y existía un régimen de comunicación para la custodia del niño. Se indicó que el conductor había retirado al menor el sábado por la tarde, debiendo devolverlo el domingo a las 14 horas, lo que da un contexto adicional al hecho.

QUEDÓ IMPUTADO POR HOMICIDIO CULPOSO DOBLEMENTE AGRAVADO

La audiencia se realizó el mediodía de este lunes por el hecho ocurrido este domingo a la madrugada, cuando un niño de un año perdió la vida luego de un vuelco ocurrido en la rotonda de las calles Juan XXIII y Avenida del Trabajo.

Reabrió el Jardín Botánico de la Patagonia Extraandina en Puerto Madryn con nuevas obras

El vehículo involucrado fue un utilitario Renault Kangoo conducido por Leandro Damián Ríos, de 23 años, quien perdió el control al llegar a la rotonda. Como consecuencia del vuelco, su hijo de un año, que viajaba con él, fue despedido del rodado y sufrió lesiones graves. Fue trasladado de urgencia al hospital local por particulares que colaboraron en el rescate, pero lamentablemente falleció poco después de su ingreso.

El fiscal de turno, Dr. Mauricio Baigorria, dispuso la detención del conductor y su imputación por el delito de homicidio culposo agravado. También se ordenó la realización de pericias viales y el test de alcoholemia practicado por personal de Seguridad Vial arrojó un resultado positivo de 1,98 g/l de alcohol en sangre.

La audiencia de apertura de investigación y control de detención se llevó a cabo el lunes al mediodía en Tribunales. La Fiscalía imputó al joven el delito de "homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor bajo los efectos de alcohol", conforme lo previsto en el artículo 84 del Código Penal en relación con el artículo 84 bis, primer y segundo párrafo, que establece penas de tres a seis años de prisión y de seis a diez años de inhabilitación para conducir vehículos automotores.

Chicotazo mortal: dos marineros resultaron heridos tras la rotura del tensor en un barco pesquero

Con información de Canal 12, editada y redactada por un periodista de ADNSUR