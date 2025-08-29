Un hombre de 53 años, de nacionalidad boliviana, intentó 'coimear' a un policía en Chubut para evitar que realizaran un control sobre un gran cargamento de frutas y verduras que llevaba. El conductor terminó detenido. Ocurrió el jueves en la ciudad de Rawson.

Este viernes se llevó a cabo la audiencia de control de detención en las oficinas judiciales de la capital provincial. Allí, la jueza de garantías de Rawson, Eve Ponce, abrió la investigación por el delito de “cohecho activo” en contra de un camionero que intentó sobornar con 300.000 pesos a un cabo para que dejara circular a su camión que trasladaba frutas y verduras, electrodomésticos y sustancias químicas.

El detenido fue identificado como Nicolás Flores Orquezo, con domicilio en la ciudad de Puerto Madryn, y fue imputado por el delito de cohecho. Se estableció un plazo de investigación de seis meses.

La denuncia fue radicada por los propios agentes que se encontraban en el control, la sargento Natalia Benito y el cabo primero Hugo Ezequiel Maldonado, quienes vieron cómo desde el camión se traspasaba mercadería a dos camionetas.

EL HECHO

En la audiencia de apertura de investigación solicitada por la Fiscalía de Rawson, en su representación la funcionaria de fiscalía Patricia Cárcamo indicó que el hecho se produjo el pasado 28 de agosto a las 13.55 horas. En circunstancias en que los empleados policiales se encontraban realizando un patrullaje preventivo, al circular por la calle Patagonia, frente a la altura catastral N° 1353 de la ciudad de Rawson, observaron un vehículo camión con acoplado y dos camionetas (una Mercedes-Benz y una Toyota modelo Hiace) mal estacionados. Los tres vehículos obstruían la normal circulación.

Al momento de intervenir, constataron que varias personas estaban trasbordando mercadería del camión a las camionetas. Durante esta verificación, la sargento Benito y el cabo primero Maldonado notaron que los elementos que se trasladaban eran frutas y verduras, pero que estos eran transportados junto a otros elementos como electrodomésticos y sustancias químicas que estaban en el interior del camión.

La posición de las camionetas y el camión constituía una infracción a la ley de tránsito. Respecto a los alimentos que no pueden ser transportados con esas otras sustancias, se dio intervención al personal de Bromatología de la Municipalidad de Rawson.

EL COHECHO INVESTIGADO

Mientras se solicitaba la documentación pertinente, Nicolás Flores Orquezo, conductor de la camioneta Toyota modelo Hiace, se acercó al cabo primero Maldonado y lo apartó del resto de las personas. Esta actitud inusual llamó la atención al policía. Fue en ese momento que Flores Orquezo, hablando en voz baja, le ofreció al empleado policial nombrado una suma de dinero. Según la investigación en marcha, le dijo: “...yo le doy una plata para que me deje ir, yo sé que estoy en falta, yo le doy unos $300.000 para que me deje ir...”

Ante este ofrecimiento, el cabo primero Maldonado hizo caso omiso a la propuesta, que tenía el objetivo de evitar la intervención policial ante la infracción de tránsito constatada. Por ello realizó el acta de infracción.

En la audiencia, la funcionaria de fiscalía Patricia Cárcamo dio cuenta de los elementos de prueba con los que se cuenta hasta el momento: testimonios, actas realizadas y una grabación de audio realizada por uno de los suboficiales de la Policía del Chubut que intervinieron en el procedimiento.

La agraviada en el caso es la Administración Pública y la investigación está a cargo del fiscal general Leonardo Cheuqueman Levill.