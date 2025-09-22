En los Tribunales de Trelew se llevó a cabo la audiencia en la cual el fiscal general Omar Rodríguez imputó a Alexis Maximiliano Smith por el homicidio agravado de Jonathan Prim, ocurrido el pasado 8 de septiembre en el barrio Los Pensamientos.

Según informó Rodríguez, la acusación se fundamenta en pruebas, entre ellas imágenes captadas por cámaras de seguridad, que muestran a Smith como el autor del disparo que le causó la muerte a Prim.

El juez Fabio Monti, tras escuchar los argumentos del fiscal, resolvió que Smith continúe detenido durante seis meses, plazo establecido para la investigación del caso. En la audiencia estuvieron presentes familiares de la víctima, quienes siguieron de cerca el desarrollo del proceso judicial en busca de justicia.

El lunes 8 de septiembre por la tarde, Jonathan Pablo Prim, un hombre de 45 años, fue asesinado a tiros mientras trabajaba en la vereda de su casa.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el hecho ocurrió el pasado 8 de septiembre alrededor de las 14:50 horas en el barrio Los Pensamientos. Según el relato presentado, Alexis Maximiliano Schmidt conducía una moto marca Corven y tras dejar a su hijo en la vivienda de su pareja, retomó la marcha por la calle Gales. Al llegar a la intersección con Gualjaina, se bajó del rodado y extrajo un arma de fuego, presumiblemente un revólver calibre 38. Desde allí apuntó en dirección al domicilio de la familia Prim, efectuando uno o dos disparos.

Uno de los proyectiles impactó en la humanidad de Jonathan Prim, que en ese momento se encontraba trabajando en el motor de una camioneta estacionada, con el capot abierto, delante de su casa. Según se explicó, la víctima, quien era mecánico de profesión, estaba acompañado por uno de sus hijos cuando recibió el impacto en la axila derecha. Tras el ataque, Schmidt subió nuevamente a la moto y huyó por calle Gales, doblando luego en calle Cholila hacia la vivienda de su pareja.

Ante la gravedad de la situación, familiares y vecinos trasladaron de urgencia a Jonathan Prim al hospital zonal, donde lamentablemente falleció a causa de la herida recibida. La causa del deceso fue determinada como una interferencia mecánica del proceso respiratorio debido al paso del proyectil de arma de fuego.

Durante la audiencia, el doctor Omar Rodríguez explicó que la conducta imputada a Schmidt se enmarca prima facie en el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, conforme a los artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal. Además, mencionó que la fiscalía cuenta con varias pruebas que robustecen la acusación: hay testimonios de al menos tres testigos presenciales, que se suman a las imágenes captadas por cámaras de seguridad ubicadas en distintas zonas por donde habría transitado el agresor. Estas evidencias han sido clave para la identificación y seguimiento del imputado.

El fiscal detalló la producción de la investigación hasta el momento, en la cual se proyectaron imágenes que muestran el recorrido seguido por Schmidt luego del ataque, lo que permite hoy sostener con criterio la probabilidad de su autoría. Asimismo, se argumentó la existencia de riesgos procesales, en particular el peligro de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación que podría ser provocado por la influencia del imputado sobre testigos y la falta de recuperación del arma homicida.

Frente a este panorama y considerando las circunstancias especialmente graves del hecho, el daño irreparable generado y la expectativa de una pena severa, el equipo fiscal solicitó no solo la apertura formal de la investigación sino también la implementación de una medida de coerción preventiva durante el desarrollo del proceso judicial.

Por su parte, el defensor particular manifestó que, aunque sostiene una teoría diferente a la fiscal sobre los hechos, no realizó objeciones a las medidas cautelares que se solicitaron. En consecuencia, el juez Fabio Monti resolvió abrir la investigación conforme a la imputación provisoria, y dictó la prisión preventiva de Schmidt por el término de seis meses, fundamentando esta decisión en la existencia de peligros procesales que pueden afectar el normal desarrollo del proceso.