La Justicia de Chubut abrió una nueva etapa en la causa que investiga a una banda de sextorsión con base en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP), ubicado entre Trelew y Puerto Madryn, al imputar a un vecino de Comodoro Rivadavia acusado de actuar como “mula” financiera dentro de la organización.

El imputado, identificado como M.A., fue acusado de integrar una asociación ilícita y de ser partícipe secundario del delito de extorsión. Según la investigación, su rol era el de hacer circular el dinero mal habido a través de cuentas bancarias y billeteras virtuales, principalmente de Mercado Pago, para dificultar el rastreo de las operaciones.

De acuerdo con la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Ciberdelito del Ministerio Público Fiscal del Chubut, la organización era liderada desde el interior del penal por dos reclusos, quienes mantenían contacto con cómplices fuera de la cárcel, entre ellos familiares y allegados, que se encargaban de mover el dinero producto de las extorsiones.

La modalidad delictiva consistía en obtener fotos y videos íntimos de las víctimas mediante engaños en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Luego, los integrantes del grupo amenazaban con difundir ese material si no recibían pagos inmediatos. Las víctimas, presas del miedo y la desesperación, transferían importantes sumas de dinero a cuentas que luego eran vaciadas y redirigidas por intermediarios como M.A.

En la audiencia de apertura de la investigación, el fiscal general Fernando Rivarola detalló que el nuevo imputado habría intervenido en al menos tres transferencias por un total de 9.900.000 pesos. “Su participación fue clave para darle movimiento al dinero y simular operaciones legales”, señaló.

La investigación contra esta red de sextorsión lleva más de dos años y ha requerido allanamientos, secuestro de teléfonos celulares y análisis de movimientos financieros, que permitieron descubrir la estructura interna del grupo. Hasta el momento, varios de sus miembros ya fueron imputados con distintos grados de responsabilidad penal.

Durante la audiencia, M.A. siguió el procedimiento desde Comodoro Rivadavia, su lugar de residencia, y estuvo asistido por el defensor oficial Miguel Moyano, quien no se opuso al pedido de la Fiscalía.

El caso refleja una nueva modalidad de ciberdelito en la región, donde bandas mixtas —con miembros dentro y fuera de los penales— utilizan la manipulación digital y el anonimato de las redes para extorsionar y lucrar.

Con la formalización de la causa, el hombre de Comodoro queda oficialmente bajo investigación por su papel como “puente financiero” en una trama de sextorsión que combina tecnología, crimen organizado y lavado de dinero a gran escala.