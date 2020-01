CAPITAL FEDERAL - Pablo Rago fue imputado por en la causa por “abuso sexual” que inició a mediados de diciembre Érica Basile, por un hecho que habría ocurrido en el 2015. Alejandro Cipolla, abogado de la mujer, aseguró además a Teleshow que se habilitó la feria judicial para poder continuar con el caso.

El documento, a través del cual el Poder Judicial de la Nación decide abrir la causa y tomar como abogados defensores de Pablo Adrián Ragonese (el verdadero nombre del actor) a Fernando Burlando y a Alejandro Díaz está fechado el 30 de diciembre, aunque se dio a conocer recién en las últimas horas.

En el texto además se requiere que se tenga en cuenta “lo expuesto en la diligencia policial” y que “se libere de oficio a la Oficina de Violencia Doméstica a fin de certificar al existencia de denuncia por parte de Erica”.

Además, entre los pasos a seguir, pide que “se practique sobre Basile un examen con facultativos especialistas en psicología y psiquiatría del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional para observar si se observan en la damnificada características propias de una mujer víctima de violencia de género, vulnerabilidad y del síndrome de indefensión adquirida”.

En los próximos días, Rago tendrá que poner sus peritos de parte para que la Justicia pueda realizar las pericias correspondientes. Desde la defensa del actor aseguraron que tendrían pruebas que podrían demostrar que la denunciante habría mantenido contacto con el actor luego del 2015 a quien le habría escrito para pedirle trabajo en reiteradas ocasiones.

Luego de recurrir a la Justicia, Érica habló en el programa de radio de Ulises Jaitt y en Nosotros a la mañana: “Esto me venía perturbando hace años y lo vengo callando. No hablé con nadie. Con mi familia tampoco”. Y recordó que “había química entre los dos” y que por eso fue a la casa del actor: “Cuando llegué estaba todo muy bien, hasta que se presenta una situación que yo no esperaba, que no es lo que yo practico”.

“Me pide una práctica sexual, yo me niego y él se enoja, y se pone agresivo. Me empieza a insultar, a denigrar”, relató Érica, quien reprodujo las palabras que le habría dicho el actor al cuestionarla: “¿Para qué viniste?”. También explicó que previamente se habían besado. “Hasta ahí estaba todo bien, pero saltó con eso que no tenía nada que ver, al menos para mí. Yo no...”, dijo, interrumpiéndose, para luego confirmar que “directamente hubo penetración” sin su consentimiento.

"Me arruinó la vida porque me humilló. Me siento humillada por completo. Estoy entera por mis cuatro hijos, que los amo y son mi orgullo”, había concluido la mujer.

Esta semana se estrenará El robo del siglo, la película que recrea el golpe al Banco Río de Acasusso en el 2006. El film, protagonizado por Guillermo Francella y Diego Peretti cuenta además con la participación de Pablo Rago, quien interpreta a Sebastián García Bolster, alias el “Ingeniero” o “el Marciano”, a quien le adjudican la dirección técnica del delito. El actor hasta ahora no dio notas para promocionar el filme, como sí lo hicieron sus colegas.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas