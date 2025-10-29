El fiscal general Fernando Arrigo, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche, formalizó la investigación penal contra dos mujeres más en la causa contra la secta rusa por explotación sexual y reducción a la servidumbre, y de este modo ya son 21 los acusados en la investigación, en la cual se encuentra detenido el líder, Konstantin Rudnev.

En una nueva audiencia de formalización del caso, que comenzó el jueves pasado y finalizó este martes, la fiscalía sostuvo frente al juez de Garantías, Gustavo Zapata, que las dos mujeres, identificadas por sus iniciales como D.Z. y N.P., —al igual que los 21 imputados restantes— formaron parte de la organización que captó, trasladó y acogió a la víctima con fines de explotación sexual y de reducción a la servidumbre, para lo cual medió coerción y engaño —la fachada de un espacio espiritual y de práctica de yoga—, y se aprovecharon de su extrema situación de vulnerabilidad.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, las partes dieron a conocer sus planteamientos y en las últimas horas se confirmó que las dos mujeres, que habían sido detenidas en una hostería de Neuquén, quedaron formalmente acusadas en la causa.

Aunque no quedaron detenidas, sí se ordenó la retención de los pasaportes y se les prohibió salir del país. Dichas medidas ya habían sido tomadas al comienzo de la pesquisa cuando se les secuestraron computadoras, celulares y ropa erótica.

Nueva solicitud de prisión domiciliaria

Previa a esta audiencia, el líder de la secta, que se encuentra preso en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en Rawson, solicitó nuevamente la prisión domiciliaria y en esta ocasión no se la otorgaron.

Aun así, conforme a la información aportada a NA, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca hizo lugar al recurso que interpuso la fiscalía, al no haber justificación para dicho beneficio, por lo que Rudnev seguirá en la cárcel.

El principal acusado es conocido a nivel mundial ya que se lo señala como fundador de una secta conocida en la década de 1990 en Rusia, y por lo que fue condenado a 11 años de prisión por abuso sexual.

Frente a esta sentencia, huyó de la República Montenegrina, donde tiene un pedido de captura emitido en octubre de 2024, momento en el que se supo que ingresó a la Argentina.