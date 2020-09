RÍO GALLEGOS - Walter Cáceres es el efectivo denunciado y el caso trascendió tras manifestaciones que realizaron la familia de la víctima y vecinos, dos ante su domicilio durante el fin de semana y una el martes a la tarde ante la Unidad Regional Sur (URS) de Policía, en pedido de justicia y su exoneración de la fuerza.

Fuentes policiales informaron a Télam que "lo notificaron al policía que pasa a pasiva, con 50 por ciento menos de sueldo y no puede presentarse a trabajar".

Jefatura de Policía además insistió ante el Ministerio de Seguridad con el pedido de cesantía "existente desde el sumario administrativo, sin importar la resolución judicial porque administrativamente se comprobó la falta grave", agregaron las fuentes policiales.

“Nos molestó la situación de indefensión de la víctima, sin una verdadera contención del Estado para permitirle tener acceso al expediente y eso nos motivó a intervenir de manera gratuita en representación de la víctima”, dijo a Télam Santiago Luis Pinto, del estudio legal que decidió impulsar la causa en representación de la familia.

La presentación de la querella fue realizada “por internet” a las casillas de correo del juzgado penal a cargo de la jueza Marcela Quintana en la que fue radicada la denuncia hace un año y tres meses.

Pinto explicó que “estos delitos en particular tienen carácter prioritario, o sea que aún con la feria deberían darle trámite”.

“Cuando se supone que la Policía es adonde uno tiene que recurrir cuando a uno le pasa algo, resulta que a mi nena le da miedo hasta de ir a comprar pan por este tipo, por eso decido hacerlo público y salir a reclamar”, dijo a Télam la madre de la víctima.

La mujer dijo que hoy elevó una carta "como mamá" a la gobernadora Alicia Kirchner y espera respuesta al pedido de exoneración de la fuerza y la degradación del denunciado, para "que no siga siendo más un Licenciado en Seguridad, porque esa capacitación se la pagó la ciudadanía".

La madre de la víctima contó que en junio de 2019 “este personaje le empezó a escribir en el Messenger” a su hija, le preguntó a la nena si lo conocía y como le contestó que no, le respondió con su teléfono y el hombre “se manifestó emocionado por eso”.

“Le pregunté de dónde me conocía (como si fuera la nena), me dijo que de Hispano, que jugaba muy bien al básquet, cuando en ese momento la nena tenía 9 años. Le pregunté la edad y me dijo 35, le dije que la mía era 13 y el dijo que no había problema en que fuéramos amigos”, continuó relatando.

La madre explicó que originalmente pensó en bloquearlo, pero decidió seguir con el contacto mientras se asesoraba con la organización no gubernamental PAYCAN, y juntó las pruebas que presentó en la Justicia penal en junio de 2019.

“Hubo cámara Gessell, todo, y quedó en la nada, y entre todo lo que averigüé antes de presentar la denuncia resultó que el policía vive a tres cuadras de casa, domicilio que allanaron, secuestraron elementos que tuvo retenidos la propia Policía y cuando periciaron supuestamente no encontraron nada”, agregó la mujer.

Según pudo confirmar Télam, en oportunidad de la denuncia judicial, el policía estuvo suspendido de sus funciones por 30 días mientras se sustanciaba una investigación administrativa, y luego volvió a la actividad, aunque ya no bajo dependencia de la URS sino de Jefatura, indicaron fuentes policiales.