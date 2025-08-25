Un violento accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo dejó a una mujer herida y el secuestro de dos vehículos, luego de comprobarse que uno de los conductores manejaba ebrio en la ciudad de Trelew.

El hecho se produjo en la intersección de las calles Michael Jones y Mitre, pasadas las 23 horas. Allí, una camioneta Toyota Hilux que circulaba en dirección este impactó de lleno contra la parte trasera de un Fiat Uno en el que viajaba una pareja de 25 años.

A raíz del fuerte choque, la mujer que iba como acompañante resultó con un corte en la frente y dolores en la zona lumbar, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Zonal de Trelew, según publicó Canal 12.

Se procedió a realizar el test de alcoholemia al conductor de la camioneta, un hombre de 38 años. De acuerdo con lo informado por el comisario Franco Capone, jefe de la Comisaría Cuarta, el test arrojó 2,22 g/l de alcohol en sangre, por lo que se dispuso el secuestro preventivo tanto de la Toyota como del Fiat involucrados en el siniestro.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y efectivos de la comisaría, que dispusieron el secuestro de ambos vehículos para las pericias correspondientes.

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de este lunes, alrededor de las 6 de la mañana; dejó como resultado a una joven fallecida y ocho personas heridas.

El siniestro tuvo lugar en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Juan B. Justo, cuando un Volkswagen Gol —en el que viajaban ocho jóvenes— colisionó violentamente contra un Fiat Siena.

Según detalló Víctor Alvarado, referente de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, en diálogo con ADNSUR, “al llegar nos encontramos con una colisión bastante grande entre un Fiat Siena y un Volkswagen Gol tres puertas, ambos con daños materiales severos”.

La magnitud del accidente motivó la rápida solicitud de tres ambulancias al hospital regional para asistir a las ocho personas lesionadas inicialmente informadas.