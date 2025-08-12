Un camión que transportaba yeso volcó este lunes por la noche en la Ruta Nacional 152, en el tramo que atraviesa la represa de Casa de Piedra. El conductor, que viajaba en sentido sur-norte, logró salir por sus propios medios y resultó ileso.

Según informó Radio Génesis 25, el siniestro se produjo alrededor del kilómetro 296, a unos 5 kilómetros del casco urbano de Casa de Piedra. Por varias horas se implementaron restricciones al tránsito debido a las tareas de asistencia y remoción del vehículo.

Cómo ocurrió el vuelco en la Ruta 152

De acuerdo con la información oficial, el camión circulaba sobre el coronamiento de la represa cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado y terminó volcando. A pesar de los daños materiales, no se registraron heridos graves.

Asistencia inmediata en el lugar

Al sitio acudieron Bomberos, Policía de La Pampa, personal municipal de Casa de Piedra y efectivos de la Policía de Río Negro, quienes coordinaron las maniobras para retirar el vehículo y normalizar la circulación.

El chofer sufrió golpes en sus extremidades, pero fue evaluado por personal de salud y se encuentra fuera de peligro.

Un conductor de una Ford Ranger protagonizó un accidente en la mañana del domingo en la Ruta Provincial 23, a la altura del paraje Pehuen Có, en la zona de Lonco Luan, Villa Pehuenia. El hecho ocurrió a las 8:25, cuando el vehículo se deslizó por una banquina con pendiente y terminó varios metros por debajo de la calzada. A pesar del impacto, el hombre salió por sus propios medios y no sufrió lesiones, aunque la camioneta resultó con fuertes daños materiales.

Condiciones peligrosas en la ruta

La ruta se encontraba cubierta de nieve y con hielo, lo que generaba una superficie resbaladiza y de baja adherencia para los vehículos. Según confirmaron las autoridades, la camioneta no tenía cadenas colocadas, un requisito obligatorio para circular durante el invierno en tramos cordilleranos. Esa omisión habría sido determinante en el despiste, ya que los últimos días dejaron acumulación de nieve y sectores congelados en la zona.

Tras el aviso, Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil Municipal, la Comisaría 47 y el Centro de Salud de Villa Pehuenia acudieron al lugar. Allí verificaron que el rodado había perdido el control y descendido hacia la banquina. El vehículo fue recuperado con el trabajo del personal interviniente, mientras que el conductor fue evaluado en el lugar y se confirmó que no tenía heridas.

Recomendaciones para transitar en invierno

Ante este nuevo siniestro, los organismos de emergencia remarcaron la importancia de la conducción responsable en rutas de montaña. Recordaron que llevar cadenas y saber colocarlas correctamente es indispensable para prevenir accidentes en zonas con nieve o hielo. Además, recomendaron: