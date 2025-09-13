Impresionante hallazgo en Chubut: un hombre encontró tres proyectiles en un basural

Un hallazgo inusual encendió todas las alarmas en Puerto Madryn este sábado al mediodía cuando un vecino informó sobre la presencia de proyectiles en un descampado.

El hecho motivó un operativo policial que incluyó la intervención de la División Explosivos, dependiente del Área de Grupos Especiales de la Policía del Chubut.

El aviso llegó a través del Centro de Monitoreo de la ciudad, que cerca de las 13.30 recibió la notificación de un hombre que, al pasar por un terreno utilizado como basural, observó lo que parecían ser municiones de gran calibre. El lugar señalado se encuentra en la avenida Lewis Jones, al sur de la ciudad.

De inmediato, personal de la Comisaría Cuarta se trasladó al sitio y constató la veracidad de lo informado. Allí, entre residuos y malezas, se encontraban tres proyectiles que, por sus características, requerían la intervención de especialistas.

Por este motivo, se solicitó la presencia de la División Explosivos, que acudió rápidamente con el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones. Los técnicos en explosivos realizaron un examen visual y físico de los elementos hallados, determinando que los proyectiles no contaban con espoletas, es decir, con los mecanismos que activan su capacidad explosiva.

Encontraron en un taller de Comodoro un auto que había sido robado en marzo de este año

La División Sustracción de Automotores de la Policía del Chubut llevó adelante el viernes un operativo de control en talleres y desarmaderos de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Como resultado de la inspección, se secuestró un vehículo que presentaba pedido de captura vigente por un hecho de hurto ocurrido meses atrás.

El procedimiento se realizó cerca del mediodía, alrededor de las 12, en un predio destinado a taller mecánico ubicado en el barrio Los Tres Pinos. Según el parte policial, los efectivos realizaron verificaciones de los vehículos y autopartes que se encontraban en el lugar, chequeando numeraciones de identificación con el sistema nacional de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA).

Durante el control, se detectó la presencia de un Renault Clio modelo 2012 que registraba un pedido de secuestro activo por hurto automotor. La denuncia había sido radicada en marzo de 2025 en jurisdicción de la Seccional Segunda de nuestra localidad petrolera cuando el rodado fue robado en circunstancias que se encuentran en investigación.

Tras constatar la irregularidad, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal local, que dispuso de inmediato el secuestro del vehículo. Asimismo, se notificó de la imputación correspondiente al responsable del taller donde fue hallado el rodado. El hombre manifestó ante los efectivos haber adquirido el auto como comprador de buena fe, desconociendo que se trataba de un vehículo denunciado como robado.