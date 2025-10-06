La madrugada del domingo 5 de octubre dejó dos siniestros viales en el mismo tramo de la ruta provincial N.º 7, a la altura del Picadero de Centenario, con apenas 15 minutos de diferencia entre uno y otro.

El primero de ellos ocurrió alrededor de las 5:40, cuando un Ford Focus III con cuatro jóvenes de Plottier volcó sobre la calzada. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó con lesiones, aunque el hecho motivó la presencia de personal policial y de emergencia en el lugar.

Choque con un colectivo Pehuenche

Mientras las autoridades aún trabajaban en la zona, un segundo accidente se registró minutos más tarde, también sobre la ruta 7. En este caso, un colectivo Mercedes-Benz —interno 333 de la empresa Pehuenche— fue impactado en la parte trasera por un Fiat Cronos que circulaba por el carril interno en dirección Neuquén–Centenario.

El chofer del colectivo no sufrió lesiones, al igual que los ocupantes del automóvil: un joven de 22 años al volante y una mujer de 28 que lo acompañaba, ambos domiciliados en Centenario.

Alcohol en sangre y sanción

El hecho tomó otra dimensión cuando se conocieron los resultados de los test de alcoholemia realizados en el lugar. El conductor del colectivo dio negativo, pero el joven que manejaba el Fiat Cronos arrojó 0,12 gramos de alcohol en sangre, valor que, si bien es bajo, implica una infracción según la ley de alcohol cero al volante vigente en Neuquén.

Por esa razón, se le labró una multa y se le retuvo la licencia de conducir, además de quedar registrado el antecedente vial correspondiente.