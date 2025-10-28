Las calles de Río de Janeiro se transformaron este martes en escenario de una guerra entre narcos y policías, en el marco de un megaoperativo que busca detener a más de 100 acusados de integrar la poderosa organización narco Comando Vermelho.

Las imágenes registradas sorprender por la violencia simultánea en una zona densamente habitada, con cientos de columnas de humo, producto de las barricadas realizadas por los delincuentes para evitar el avance de la policía. Según informan medios locales, al menos 50 colectivos habrían sido robados y prendidos fuego para bloquear las calles.

Feroz enfrentamiento en Río de Janeiro, con más de 60 muertos y drones que arrojan bombas

Videos publicados por testigos captaron los incesantes disparos, con cientos de detonaciones por minuto en distintos puntos de los complejos Alemão y Penha, en la zona norte de la ciudad carioca.

Imágenes publicadas por el gobernador Claudio Castro registraron una de las estrategias utilizadas por las bandas para atacar a los policías: el uso de drones que están adaptados para atacar a los policías. “Así es como los delincuentes reciben a la policía de Río de Janeiro: con bombas lanzadas desde drones. Esta es la magnitud del desafío que enfrentamos. Esto ya no es un delito común; es narcoterrorismo”, afirmó el funcionario en su cuenta de Twitter.

Durante la tarde, cerca de medio centenar de establecimientos educativos de los distintos niveles de Río de Jaineiro suspendieron las clases. La Secretaría Municipal de Educación informó que 31 escuelas en la región de Alemão suspendieron sus clases. En Penha, 17 escuelas cerraron, según publicó Agencia Brasil.

La Universidad Estatal de Río de Janeiro (Uerj) anunció que las actividades nocturnas en las unidades académicas y administrativas de la región metropolitana de Río también están suspendidas.

La Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) recomendó a estudiantes, profesores y personal evitar la Isla de Fundão, donde se imparten la mayoría de los programas de la institución. Quienes se encuentren actualmente en el campus principal de la universidad deben permanecer en sus edificios. Las clases nocturnas están canceladas en todos los campus de Río de Janeiro y Duque de Caxias (Baixada Fluminense).

El rectorado de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (Unirio) anunció la cancelación de las actividades docentes y administrativas presenciales.

La Universidad Federal Fluminense (UFF) también recomendó la suspensión de clases y otras actividades académicas para hoy y pidió a estudiantes, profesores y funcionarios evitar viajar a zonas impactadas por incidentes policiales, buscar lugares seguros y mantenerse informados sobre el desarrollo de la operación.

El reclamo del gobernador de Río de Janeiro a Lula

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro (PL), declaró este martes que, anteriormente, el gobierno federal había negado ayuda para las operaciones policiales en la ciudad y que, por lo tanto, el estado “estaba solo” en el megaoperativo de esta mañana en los complejos Alemão y Penha contra el grupo criminal Comando Vermelho, en el que al menos 60 personas murieron en tiroteos violentos.

Castro afirmó que el estado está combatiendo el crimen organizado sin apoyo federal: “Río está solo”, reportó Globo.com.

Los Ministerios de Justicia y Defensa afirmaron que continuarán operando en el estado y enumeraron medidas de cooperación. “Nos negaron tres veces nuestras peticiones: para prestar el blindado, teníamos que tener GLO, y el presidente (Lula) está contra GLO. Todos los días hay un motivo para no cooperar”, lamentó Castro.

También afirmó que la operación del martes “tiene muy poco que ver con la seguridad pública”, que la “guerra está yendo demasiado lejos” y exigió apoyo del gobierno del presidente Lula da Silva.

“Estamos solos en esta lucha hoy. Es un operativo mayor que el de 2010 y, desafortunadamente, esta vez, como durante todo este sexenio , no contamos con el apoyo de vehículos blindados ni de agentes de las fuerzas federales de seguridad y defensa”, describió.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informó que actúa en Río de Janeiro desde octubre de 2023, a través de la Operación Nacional de Seguridad Pública, que permanece vigente hasta el 16 de diciembre de 2025, con posibilidad de renovación, según Globo.com.

En un comunicado, el ministerio indicó que ha respondido con prontitud a todas las solicitudes del gobierno estatal para el despliegue de la Fuerza Nacional. También indicó que la Policía Federal realizó 178 operativos en Río este año, 24 de los cuales tuvieron como objetivo combatir el tráfico de drogas y armas.

El texto también destaca que la Policía Federal de Carreteras ha estado tomando medidas contra el robo de carga y vehículos en las carreteras federales. Según el ministerio, el estado de Río ha recibido fondos federales para invertir en el sistema penitenciario y la seguridad pública, así como donaciones de equipo.

El Ministerio enumeró una serie de acuerdos de cooperación y asociaciones con el gobierno del estado de Río de Janeiro destinados a combatir el crimen organizado, y reafirmó el compromiso del gobierno federal con Río de Janeiro en la promoción de la seguridad pública a través del apoyo integrado.