Impactante vuelco en Neuquén: una joven perdió el control de su auto y terminó en un canal de riego

En la madrugada del domingo 14 de septiembre, un accidente de tránsito sorprendió a los vecinos de Centenario, Neuquén. Un vehículo terminó volcando en una zona cercana a un canal de riego.

La rápida llegada de la policía y los servicios de emergencia permitió controlar la situación y garantizar la seguridad en el lugar, aunque el auto quedó en una posición complicada que dificultó su extracción.

El hecho encendió nuevamente las alarmas sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol. Una joven de 26 años perdió el control de su vehículo en una curva de la Avenida Libertador y terminó protagonizando un vuelco que podría haber tenido consecuencias mucho más graves.

Según informaron fuentes policiales, la conductora circulaba a gran velocidad en un Chevrolet Corsa cuando, al tomar una curva, perdió el control del rodado. El auto terminó volcado y atascado sobre un canal de riego, en una posición que dificultó las tareas posteriores para retirarlo del lugar.

Según se supo, la joven no sufrió lesiones. En tanto, al ser sometida a un test de alcoholemia, éste dio positivo, superando el límite permitido. De esta forma, le realizaron una infracción y el auto fue secuestrado.

CONSEJOS ESENCIALES PARA MANEJAR SEGURO

No consumir alcohol antes de manejar: conducir bajo la influencia del alcohol afecta la concentración y los reflejos, aumentando exponencialmente el riesgo de accidentes.

Respetar los límites de velocidad: circular a velocidades adecuadas es clave para tener control del vehículo y reaccionar a tiempo ante imprevistos. La policía de tránsito recuerda que “superar los límites permitidos no solo es ilegal, sino que pone en riesgo la seguridad propia y ajena”.

Usar siempre el cinturón de seguridad: este simple hábito reduce hasta en un 50 % las lesiones graves en caso de choque. Las autoridades sanitarias recomiendan “ajustar bien el cinturón, tanto en el asiento delantero como en el trasero”.

No usar el celular mientras se conduce: distraerse con el teléfono móvil es una de las principales causas de siniestros viales en la actualidad. “Un segundo de distracción puede ser fatal”, advierte la especialista en prevención de accidentes María González.

Mantener una distancia prudente con el vehículo de adelante: esta práctica permite frenar con tiempo y evitar colisiones en caso de frenadas inesperadas.

Respetar las señales de tránsito y los semáforos: ignorar una señal puede desencadenar un choque o una situación de peligro para peatones y otros conductores.

Realizar revisiones periódicas del vehículo: un auto en buenas condiciones mecánicas reduce el riesgo de fallas inesperadas.

QUISO PRENDER FUEGO A SU HERMANA Y A SU SOBRINA: LO CONDENARON A 5 AÑOS DE PRISIÓN

Juan Gabriel Lambrecht fue encontrado penalmente responsable del delito de tentativa de homicidio, tras intentar asesinar a su hermana y a su sobrina a fines de 2024. El tribunal lo sentenció a cumplir cinco años y medio de prisión efectiva por el ataque contra su propia familia en un barrio de Neuquén.

Durante el juicio oral y público que se llevó a cabo en las últimas semanas estuvieron a cargo los jueces Richard Trincheri, Juan Pablo Encina y Florencia Martini.

La fiscalía había solicitado una pena de 7 años y medio; en tanto, la defensa del agresor había solicitado el mínimo de 4 años de prisión efectiva, según publica La Mañana Neuquén.

Finalmente, al condenarlo a cinco años y medio de prisión, el tribunal tuvo en cuenta como agravantes la extensión del daño en cuanto a las lesiones provocadas, la relación de parentesco y la pluralidad de víctimas; como atenuante, tuvo en cuenta la ausencia de antecedentes penales.

EL HECHO

El 28 de agosto de 2024, entre las 17.20 y las 18, tras una discusión por el lavado de un auto en la vereda, Juan Gabriel Lambrecht provocó y amenazó de muerte a su hermana y al resto de las personas con las que ella convivía, por antiguas disputas que mantenían respecto de la sucesión de la vivienda.

La discusión escaló hasta que, en un momento determinado, Lambrecht atacó con un sacacorchos a la pareja de su sobrina y le provocó una lesión en la zona del cuero cabelludo. Luego se dirigió al sector de la casa que él ocupaba y salió cargando un balde con algún tipo de combustible: roció a su hermana y a su sobrina y, de forma inmediata, las prendió fuego, para luego volver a ingresar a su vivienda.

Ambas víctimas salvaron sus vidas gracias a la intervención de terceros. Tiempo después del ataque, la hermana del imputado falleció, pero su muerte no tuvo que ver con las quemaduras, sino con una enfermedad previa, según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén.

