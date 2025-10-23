El siniestro ocurrió en las primeras horas de este jueves, en el tramo de la Ruta Nacional 3 que atraviesa el Camino N.º 4, en la zona de chacras del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (Idevi). Por motivos que aún se investigan, la camioneta Toyota en la que viajaban cinco jóvenes neuquinos perdió el control y terminó volcando a un costado de la calzada.

Personal del Servicio Integral de Atención y Rescate Médico (Siarme) y del hospital Artémides Zatti de Viedma acudieron rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes, que presentaban heridas de distinta consideración.

Los cinco heridos son de Neuquén

Fuentes policiales confirmaron que los ocupantes del vehículo fueron identificados como Marcos Aristo, Brian Aristo, Franco Castillo, Brisa Senza y Julieta Mellado, todos oriundos de Neuquén capital.

Impactante hallazgo en un río patagónico: encontraron el cuerpo de un hombre

Los cinco fueron trasladados al hospital Artémides Zatti, donde permanecen internados bajo pronóstico reservado pero fuera de peligro. Algunos presentaban golpes y fracturas leves, mientras que otros fueron derivados a observación por policontusiones.

Según la información preliminar, el grupo había partido desde Neuquén con destino a Bahía San Blas, a unos 100 kilómetros de la capital rionegrina, donde planeaban pasar unos días de pesca.

Intervención policial y pericias en el lugar

En el lugar trabajó personal de la Policía de Río Negro, el Gabinete de Criminalística y la Fiscalía a cargo de Guillermo Ortiz, para determinar las causas del vuelco. Se realizaron peritajes sobre el vehículo y el estado de la calzada, además de entrevistas a los sobrevivientes, quienes relataron que el accidente se produjo “de forma repentina”, sin intervención de otros vehículos.

“¡No pasa, no pasa!”: un enorme barco cruzó la ruta 40 y obligó a un automovilista a tirarse a la banquina

Los investigadores no descartan que una maniobra brusca o el estado del camino hayan provocado la pérdida de control de la camioneta.