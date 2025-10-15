Impactante vuelco en la ruta: un empleado municipal desbarrancó y se salvó de milagro

Un empleado municipal de Las Lajas sufrió un impactante accidente de tránsito este martes al volcar con su camioneta oficial sobre la ruta 43, en un tramo cercano a Chos Malal, en el norte neuquino. El hecho ocurrió alrededor de las 13 horas, cuando el vehículo salió de la calzada en una curva, se desbarrancó y cayó a un camino de arreo paralelo al trazado principal.

A pesar de la magnitud del siniestro, el conductor resultó con lesiones leves y fue dado de alta en horas de la tarde, según confirmaron fuentes policiales y de bomberos.

Rescate y asistencia

Los bomberos voluntarios de Chos Malal acudieron al lugar luego de recibir el aviso de automovilistas que observaron una Toyota Hilux volcada fuera de la ruta, sobre una huella de ripio utilizada para la trashumancia. “Cuando llegamos, el conductor estaba bien, lúcido y respondió favorablemente a las preguntas de rutina”, relató Diego Castro, bombero local.

El trabajador, de 43 años, fue asistido y trasladado al hospital Dr. Gregorio Álvarez de Chos Malal, donde se le practicaron estudios preventivos. “Tenía algunos golpes, pero llevaba puesto el cinturón de seguridad”, agregó Castro.

El comisario Jorge Gutiérrez, jefe de Tránsito de Chos Malal, confirmó que el conductor había viajado a Huinganco para trasladar personal y regresaba hacia Las Lajas cuando se produjo el accidente. “El hombre venía solo; no intervino ningún otro vehículo ni animal. Posiblemente circulaba a alta velocidad y perdió el control”, explicó el funcionario policial.

La camioneta, propiedad del municipio de Las Lajas, quedó con daños importantes tras los tumbos que dio en el descenso.

Lesiones leves y vehículo sin intervención judicial

El jefe de Tránsito confirmó que, tras ser atendido en el hospital local, el conductor recibió el alta médica durante la tarde. “El certificado médico indica lesiones leves; por lo tanto, no se constituye delito y no interviene Fiscalía”, aclaró Gutiérrez.

Horas más tarde, personal del municipio de Las Lajas arribó al lugar para retirar la camioneta y coordinar con el seguro el traslado del vehículo dañado. “El rodado quedó bastante afectado por el vuelco, pero el hecho afortunadamente no tuvo consecuencias graves”, sostuvo el comisario.