El pasado miércoles en Comodoro Rivadavia se produjo un accidente vial que generó gran impacto en la ciudad y movilizó a diversas autoridades municipales y policiales.

Un camión brasileño de gran porte, que transportaba 6 toneladas de salmón del Pacífico, volcó en la rotonda que une las rutas nacionales 3 y 26, provocando un fuerte congestionamiento vehicular y un operativo de contención ante el riesgo sanitario y ambiental que implicaba la mercadería derramada.

VUELVO, CAOS EN EL TRÁNSITO E INTENTO DE SAQUEO EN LA RUTA 3

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 15.15 en la rotonda situada en el cruce entre las rutas 3 y 26, una vía clave para la conexión regional. El camión Scania, que venía desde Chile con destino final en Brasil, perdió el control y volcó sobre su lateral derecho, quedando parcialmente obstruyendo uno de los dos carriles principales.

Esto complicó especialmente a quienes transitaban desde la localidad de Rada Tilly hacia Comodoro Rivadavia, pues el paso quedó reducido y generó demoras prolongadas.

Tras el accidente y hasta la entrada la noche, se registraron embotellamientos y vehículos detenidos. Para avanzar con las tareas de despeje, el municipio coordinó el uso de tres grúas: dos de ellas distribuidas por la comuna para liberar la calzada y una contratada por la empresa propietaria del camión para apoyar en el operativo de remoción. La intervención se extendió varias horas debido a la magnitud del vuelco y al volumen de peso y carga involucrados.

A raíz del accidente, una multitud de más de 100 personas se acercó al lugar para intentar llevarse parte del salmón derramado. Ante esta situación, la Policía local intervino rápidamente y estableció un cordón de seguridad para impedir la sustracción de la mercadería. Uno de los efectivos explicó a la prensa que la empresa propietaria no es de Comodoro Rivadavia y solicitó que nadie toque el pescado porque es propiedad privada. “Si la gente se mete a sacar pescado, está cometiendo un delito”, advirtió.

Paralelamente, el personal de Bromatología municipal realizó una inspección detallada de la carga para evaluar su estado. El informe técnico fue contundente: el salmón transportado alcanzó una temperatura de 10°C, muy superior al límite permitido de 2°C para mantener la frescura y seguridad del alimento. Además, se registró un pH de 9,5, cuando el máximo aceptable para consumo humano es 6,8.

Estos parámetros indicaron que el producto estaba en malas condiciones y no apto para el consumo, situación que las autoridades sanitarias destacaron como un grave riesgo para la salud pública si alguien intentara consumir el pescado.

SANCIONES Y RESPONSABILIDADES A LA EMPRESA BRASILEÑA

El secretario de Control Operativo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Miguel Gómez, brindó precisiones sobre las consecuencias económicas y legales para la empresa dueña del camión. El funcionario confirmó que la firma deberá hacerse cargo de todos los gastos derivados del operativo de emergencia, la limpieza, y la reparación de la infraestructura dañada.

“El evento trajo aparejadas dificultades en el tránsito, gran cantidad de desperdicios en la banquina, residuos contaminantes sobre el asfalto y la destrucción de guardrails”, explicó el funcionario en diálogo con Actualidad 2.0. Además, detalló que el transporte fue infraccionado por tres motivos principales: daños en la señalización vial, impacto ambiental por el derrame de combustible en la calzada, y la destrucción del guardrail y una columna de alumbrado público.

El municipio ya notificó formalmente a la empresa y su aseguradora se hizo presente para cubrir los daños ocasionados. Gómez aseguró: “En las próximas horas quedará totalmente despejado el sector”, subrayando el compromiso para normalizar la circulación y restaurar la infraestructura afectada.

EL VIDEO DEL ACCIDENTE EN LA ROTONDA DE LAS RUTAS 3 Y 26

En las últimas horas se viralizó un video que registra el momento exacto del vuelco del camión, aportando un importante aporte visual para comprender la mecánica del accidente. El registro muestra cómo el vehículo pierde estabilidad y vuelca lateralmente, junto a la carga que era transportada, y pone en contexto la envergadura del siniestro.

Este material audiovisual también sirve para sensibilizar sobre los riesgos del transporte de mercancías y la necesidad de rigurosos controles en la seguridad vial y sanitaria.