Un robo a mano armada ocurrido este martes en Neuquén dejó a una pareja conmocionada y con lesiones. La víctima, de 29 años, fue arrastrada dos cuadras colgada de la puerta de su propio vehículo mientras intentaba evitar que los delincuentes se lo llevaran. El hecho tuvo lugar en Lago Viedma y Crouzeilles, en el barrio Almafuerte II, cuando la pareja se detuvo para cambiar la yerba del mate.

Claudia, la mujer asaltada, relató que viajaban desde Plottier hacia Neuquén para realizar trámites y buscar a la madre de su pareja. Al frenar, pusieron las balizas y ella abrió la puerta para reponer la yerba. “Levanté la mirada y vi a un chico apuntándome con un arma de fuego. Iba con una muleta; pensé que era para confundir”, contó.

Al mismo tiempo, su pareja era amenazada con un cuchillo. Según Claudia, los delincuentes eran dos hombres mayores de 30 años, uno con arma y muleta, y otro con arma blanca. La pareja se resistió al robo y comenzó un forcejeo que terminó con el conductor herido de un corte en el pecho y con Claudia colgada de la puerta del Bora negro para impedir que escaparan.

“Me arrastraron dos cuadras y me caí. A mi novio le hicieron un corte y a mí me apuntaron varias veces. Nunca me disparó, pero no tuve miedo; solo pensaba en el auto”, relató. Dentro del vehículo estaban carteras, celulares, tarjetas y documentación. A pesar del shock, Claudia logró, desde otro teléfono, transferir su dinero de Mercado Pago para que no lo usaran, luego de detectar un intento fallido de compra en una estación de servicio de Centenario.

Intentó además rastrear su iPhone sin éxito. Según su testimonio, la Policía demoró en llegar y la única asistencia inmediata fue la de un trabajador de Cliba que vio la escena, pero no intervino por el riesgo que implicaba enfrentar a los delincuentes armados.

Claudia recordó que el lugar estaba oscuro, sin semáforos y con pocas personas en la calle, lo que facilitó la huida de los atacantes. La denuncia ya fue realizada y la investigación continúa para dar con los autores, que habrían actuado con total impunidad.

“Es la primera vez que me pasa algo así”, expresó todavía conmocionada por un episodio que, asegura, pudo haber tenido un desenlace más grave.