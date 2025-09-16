El episodio comenzó en el barrio Antártida Argentina de Cipolletti, cuando una mujer se acercó visiblemente alterada a un móvil policial que patrullaba por calles Arenales y Río Negro. Allí denunció que un hombre en una motocicleta tipo cross había intentado arrebatarle su cartera.

Con la descripción aportada por la víctima, los efectivos iniciaron un operativo cerrojo que permitió ubicar, minutos más tarde, al sospechoso, que se desplazaba en una moto naranja de alta cilindrada, sin luces ni casco.

La persecución con sirenas y megáfono

Los agentes le dieron la voz de alto, pero el motociclista aceleró, iniciando una persecución con varias unidades que utilizaron balizas, sirenas y comandos por megáfono para intentar detenerlo. El prófugo realizó maniobras riesgosas mientras huía en dirección a Fernández Oro.

La fuga terminó abruptamente cuando el hombre impactó de frente contra un patrullero de la Comisaría 26, lo que generó importantes daños en el móvil policial.

Detención y secuestros

El motociclista fue detenido en el lugar y trasladado al hospital local con una lesión en una pierna, aunque fuera de peligro. Posteriormente se constató que la motocicleta tenía pedido de secuestro por robo en General Roca, denunciado en enero.

La fiscalía dispuso el secuestro de la moto y del patrullero siniestrado, que sufrió averías no solo en la chapa sino también en el motor, lo que lo dejará fuera de servicio.

Se iniciaron actuaciones por atentado a la autoridad, encubrimiento y siniestro vial. Tras cumplirse los trámites judiciales, el detenido recuperó la libertad.