Un operativo preventivo desplegado por la Policía de Río Negro permitió detectar drogas sintéticas y otras sustancias ilegales en los ingresos a una fiesta electrónica realizada el domingo por la noche en Cipolletti. El procedimiento se llevó a cabo en la calle Julio Dante Salto, zona de chacras cercana a la Isla Jordán, donde agentes de la Comisaría Cuarta inspeccionaron a los asistentes antes de su ingreso al evento.

El operativo forma parte de un plan provincial de prevención del consumo y la circulación de drogas en eventos masivos, en coordinación con las áreas de Toxicomanía y la Justicia Federal.

LSD con heroína, metanfetamina y marihuana

Durante las requisas, los efectivos revisaron billeteras, mochilas y carteras de los asistentes y realizaron tres incautaciones principales. En el primer caso, una mujer de 38 años fue sorprendida con una bolsa tipo ziploc que contenía una pastilla de LSD mezclada con heroína, con un peso de 0,5 gramos.

Minutos después, los uniformados interceptaron a un adolescente con un envoltorio de nylon que guardaba una sustancia granulada blanca, identificada presuntamente como metanfetamina, con un peso aproximado de 1 gramo. Finalmente, una joven fue encontrada con una pequeña cantidad de marihuana, lo que motivó la intervención del área de Toxicomanía y el secuestro de la sustancia.

Resultados de los narcotests

Todos los elementos incautados fueron sometidos a reactivos químicos de narco test, los cuales confirmaron la presencia de drogas sintéticas y derivados del cannabis. “El resultado del operativo pone en evidencia una realidad preocupante: pese a los riesgos, muchos jóvenes intentan ingresar a fiestas electrónicas con drogas sintéticas, exponiéndose no solo a sanciones legales sino a graves peligros para su salud”, indicaron desde la Policía de Río Negro.

El material secuestrado quedó a disposición de la Justicia Federal, y se labraron las actas correspondientes por infracción a la Ley 23.737.

La prevención en eventos masivos

Los operativos de control en fiestas electrónicas se vienen intensificando en toda la región del Alto Valle, ante el aumento en la circulación de drogas de diseño, especialmente LSD, metanfetamina y éxtasis. Fuentes policiales señalaron que estas sustancias se consumen frecuentemente en ambientes recreativos y se asocian a intoxicaciones graves debido a su combinación con alcohol y al desconocimiento sobre su composición real.

En esta ocasión, la Policía remarcó que la presencia preventiva en accesos a eventos es clave para desalentar el tráfico y consumo, y valoró la colaboración del personal de Toxicomanía y de la Justicia Federal en la rápida intervención.

Otro operativo: delivery de drogas en General Roca

Horas antes, otro operativo en el Barrio Alfonsina Storni de General Roca permitió detener a dos hombres que distribuían cocaína a domicilio. El procedimiento, realizado por la Comisaría N.º 21, culminó con el secuestro de 22 envoltorios con clorhidrato de cocaína, que fueron hallados dentro de una mochila negra transportada en una motocicleta tipo chopera.

Los sospechosos, de 20 y 36 años, fueron interceptados luego de realizar un giro en “U” al notar la presencia policial, maniobra que despertó las sospechas de los uniformados. Tras el hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía Federal, que inició un legajo judicial por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737.