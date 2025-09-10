Este miércoles 10 de septiembre por la tarde se desató un incendio en una casa ubicada en el barrio Pujol 2, en la ciudad de Puerto Madryn.

Según se supo, el hecho se registró en la esquina de las calles Río Mayo y Maitén y luego se propagó rápidamente, causando daños materiales y quedando casi destruida. En este contexto, los vecinos de la zona alertaron a las autoridades al ver el humo que salía.

De esta manera intervinieron los Bomberos Voluntarios y trabajaron para apagar las llamas. Comenzó una investigación para determinar las causas que originaron el fuego.

Un impresionante incendio volvió a consumir una vivienda en el barrio Ceferino Namuncurá

Un incendio consumió nuevamente una vivienda en el barrio Ceferino Namuncurá de Comodoro Rivadavia durante la madrugada de este miércoles 10 de septiembre.

El siniestro ocurrió pasadas las 00:30 en la calle Jesús Marcial al 900, entre Almafuerte y Laferrere.

La propiedad ya había sido escenario de un hecho similar el pasado 27 de febrero cuando las llamas también provocaron pérdidas totales. En esta ocasión, el fuego volvió a extenderse por toda la estructura de la vivienda, que quedó completamente destruida.

El sargento Pablo Figueroa, del Destacamento de Bomberos N°1, explicó en diálogo con ADNSUR que "tomamos conocimiento a través de un llamado telefónico de los vecinos y rápidamente nos acercamos al lugar a trabajar", señaló.

En la casa se encontraba el propietario al momento del inicio de las llamas, aunque logró ponerse a salvo y no sufrió lesiones. Figueroa confirmó que “había una persona adentro que es el propietario de la vivienda, el cual está bien” y el incendio se habría originado por un cortocircuito, motivo similar al anterior siniestro.

Para controlar el fuego se presentaron en el lugar dos dotaciones de bomberos del Destacamento N°1, además de efectivos policiales de la Seccional Cuarta, agentes de Defensa Civil y una ambulancia del Servicio de Emergencias 107 que permaneció en la zona y le brindó atención médica al titular del sitio afectado. Cabe mencionar que no debió ser trasladado al Hospital Regional.

Los trabajos de extinción se extendieron hasta cerca de la 01:30 y permitieron evitar que las llamas se propagaran a viviendas linderas. Una vez sofocado el fuego, los equipos realizaron tareas de enfriamiento.

El hecho generó preocupación entre los vecinos del barrio, debido a que se trata de la segunda vez en el año que la misma vivienda queda destruida en circunstancias similares. En febrero pasado, la propiedad había sido afectada por un incendio que también provocó pérdidas totales.

