En las primeras horas de este martes, efectivos policiales encontraron el cuerpo de un hombre a orillas del río Negro, en un sector ubicado más allá del paraje Sauce Blanco, donde funciona la balsa que conecta las dos márgenes del río. El lugar se encuentra en las inmediaciones de un campo perteneciente a un conocido productor rural, próximo al kilómetro 53 de la ruta nacional 250.

De inmediato se desplegó un operativo a cargo de la Policía de Río Negro y el Cuerpo de Criminalística, quienes realizaron las primeras pericias en el terreno. Las autoridades confirmaron que se busca establecer la identidad de la persona y las circunstancias del fallecimiento, aunque por el momento no se descarta ninguna hipótesis.

Una investigación con varias líneas abiertas

Fuentes policiales indicaron que una de las hipótesis más firmes apunta a que podría tratarse del mismo individuo que era buscado desde el fin de semana, en el marco de una investigación por abigeato (robo de ganado) en el mismo sector rural.

En ese episodio, el propietario del campo había denunciado que dos personas ingresaron en moto tras romper un alambrado durante el día. Uno de los sospechosos fue detenido poco después, pero el otro había logrado escapar. Desde entonces, se realizaban rastrillajes en los alrededores del río y en zonas de monte bajo, donde finalmente se produjo el hallazgo.

Un terreno complejo para los peritajes

El área donde se encontró el cuerpo es de difícil acceso y presenta condiciones riesgosas para quienes no conocen el lugar, informaron fuentes policiales. Se trata de un predio de unas mil hectáreas, cubierto por vegetación densa y montes de olivillos, con brazos del río que se internan en el campo.

El portal viedmense NoticiasNet detalló que la zona tiene extensos sectores de yuyal y agua estancada, lo que dificulta las tareas de desplazamiento y rescate. Por ese motivo, los peritos del Cuerpo de Criminalística continúan trabajando para levantar pruebas, tomar muestras y confirmar la causa de muerte.

Hasta el momento, no se difundió la identidad del fallecido, ya que los restos fueron trasladados para su reconocimiento y autopsia. La fiscalía de turno y el Cuerpo Médico Forense intervendrán para determinar si el cuerpo presenta signos de violencia o si la causa de la muerte está vinculada a un accidente o a las condiciones del terreno.