Impactante hallazgo en la cordillera: encontraron a una persona calcinada dentro de una camioneta

Un hecho estremecedor ocurrió la tarde de este miércoles en el camino a Quila Quina, cercano a San Martín de los Andes, donde fue hallado el cuerpo calcinado de una persona dentro de una camioneta Fiat Fiorino. El vehículo se encontraba a un costado del camino y estaba envuelto en llamas cuando llegaron los Bomberos Voluntarios de la localidad.

Desde el cuartel informaron que fueron convocados alrededor de las 18:00 por un incendio automotor. Al arribar, se encontraron con la camioneta totalmente tomada por el fuego, tanto en el habitáculo como en el motor. Mientras realizaban las tareas de extinción, uno de los bomberos advirtió la presencia de un cuerpo en el asiento del conductor, inclinado hacia el lado del acompañante.

Cómo fue el hallazgo

La escena impactó a los voluntarios que trabajaban en el lugar. Según detallaron, se trataba de una sola persona, cuyo cuerpo estaba completamente quemado, lo que impidió determinar en el momento si se trataba de un hombre o una mujer. De acuerdo con las primeras observaciones, el fuego avanzó rápidamente sobre toda la estructura del utilitario, aunque no se detectaron signos de un choque previo.

Una vez controladas las llamas, se preservó la escena y se dio intervención a personal policial y de Criminalística para realizar los peritajes correspondientes. Hasta última hora de la jornada, lo único confirmado era la patente del vehículo.

Sin datos sobre la identidad de la víctima

Vecinos y trabajadores de Quila Quina indicaron que habían visto estacionada la camioneta en la zona durante el día, pero sin ningún detalle que llamara la atención. No había denuncias por búsqueda de personas en la zona y, hasta el momento, tampoco se podía precisar si la víctima era de San Martín de los Andes o de localidades cercanas.