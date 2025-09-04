Los accidentes de tránsito son una problemática frecuente, que generan preocupación por la seguridad vial. En zonas urbanas con alto tránsito peatonal y vehicular, la combinación de distracciones, errores al conducir o el incumplimiento de normas puede desencadenar incidentes con consecuencias graves.

En Perito Moreno, Santa Cruz, este jueves 4 de septiembre se registró un impactante choque entre dos camionetas. El hecho ocurrió cerca de las 9 de la mañana en la esquina de Gendarmería Argentina y avenida San Martín, una zona de alto tránsito.

Según se supo, el accidente fue protagonizado por una Ford Ranger y una Volkswagen Saveiro. De acuerdo con las primeras pericias, uno de los vehículos no habría respetado el paso, lo que provocó el impacto violento.

La Ford Ranger terminó subida sobre el boulevard, lo que generó preocupación. Tras el impacto, intervinieron en el lugar la División Cuartel 12.ª de Bomberos de la Policía de Santa Cruz para asegurar los vehículos y prevenir riesgos como incendios o derrames de combustible.

De la misma manera, una ambulancia asistió a las víctimas y fueron trasladadas al hospital local. No obstante, aclararon que ninguno sufrió heridas graves.

“Fue un milagro que no pasara nada peor. A esa hora suele haber gente caminando por ahí”, señaló un testigo a la prensa. Finalmente, comenzó una investigación para determinar las causas del fuerte choque.

UN MENOR DE 17 AÑOS CONDUCÍA A GRAN VELOCIDAD, CHOCÓ Y NO LO MULTARON POR UN POLÉMICO MOTIVO

El pasado miércoles por la tarde, un adolescente de 17 años (había sacado su licencia en abril de este año) protagonizó un violento accidente en la zona de la Costanera de la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz. Una situación llamó la atención y generó críticas: el adolescente no recibió ninguna sanción.

Cabe recordar que el hecho sucedió cerca de las 19 horas, frente a un conocido local, sobre la calle Mártires del Crucero General Belgrano.

Allí, un menor manejaba un Volkswagen Gol Trend a gran velocidad y terminó chocando contra un Chevrolet Corsa Classic. Según relató la víctima del choque, el impacto fue tan fuerte que el Gol cruzó el bulevard, derribó un pino y terminó su recorrido en el estacionamiento de Planificación Municipal.

En el vehículo iban varios jóvenes, aparentemente de la misma edad que el conductor. En tanto, el golpe afectó la puerta delantera del Corsa y provocó daños materiales considerables. “Afortunadamente, el choque fue del lado del conductor, porque en la parte trasera de mi auto viajaban mis hijos de 10 y 6 años”, agregó.

LA RESPUESTA QUE GENERÓ POLÉMICA

A pesar de la evidencia visible —las marcas de frenado, el árbol derribado y la distancia recorrida tras el impacto—, una inspectora de tránsito remarcó que no se había superado el límite de velocidad.

De esta manera, aclaró que no se hizo una infracción al conductor ni se secuestró el vehículo, pese a que se supo que no tenía habilitada la zona para circular, de acuerdo con su licencia de conducir.

Con información de La Opinión Austral, redactada y editada por un periodista de ADNSUR