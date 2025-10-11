Impactante choque en Plaza Huincul: un auto derribó un poste de luz y dos personas resultaron heridas

Esta mañana, cerca de las seis, se registró un accidente de tránsito en la avenida San Martín (Ruta 22) de Plaza Huincul, cuando un automóvil colisionó contra un poste de alumbrado público.

Dos personas que se encontraban dentro del vehículo fueron trasladadas al hospital de Complejidad Media para recibir atención médica. Al lugar acudieron bomberos voluntarios de Plaza Huincul y personal policial.

Según informaron desde el cuartel de bomberos, el aviso se recibió pasadas las seis, en la intersección con el pasaje Velo. El vehículo involucrado, un Volkswagen Gol, circulaba por una de las manos de la avenida San Martín.

Aunque no se precisaron las causas del accidente, el conductor perdió el control del automóvil, subió al pequeño bulevar de la avenida y chocó de frente contra un poste de iluminación.

Tras el impacto, la columna quedó caída sobre el bulevar y el automóvil detenido en la zona. Los dos ocupantes fueron trasladados en ambulancia al hospital de Complejidad Media, según detallaron los bomberos.

El personal voluntario trabajó en el lugar para limpiar la calzada y colocar material absorbente sobre los derrames del vehículo. Por su parte, la división Tránsito de Plaza Huincul se encargó de desviar el tráfico y realizar los peritajes correspondientes en la escena del accidente.