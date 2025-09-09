Impactante choque en la Patagonia: un auto terminó destruido y el conductor alcoholizado en el hospital

Un grave accidente de tránsito ocurrió este lunes por la noche en el ingreso al Casco Viejo de Centenario, cuando un Chevrolet Prisma Joy gris terminó incrustado contra un poste de alumbrado público. El conductor, un joven de 20 años que manejaba alcoholizado, fue trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón de Neuquén por lesiones graves.

Cómo ocurrió el impacto

Según informó el jefe de Tránsito de Villa Obrera, Damián Jorquera, el vehículo ingresó desde la ruta 7 por la primera rotonda y, al tomar la calle Antártida Argentina hacia el Casco Viejo, perdió el control a gran velocidad. Primero rozó con su lateral derecho un poste de alumbrado y, tras despistarse, se incrustó contra otra estructura metálica.

“El auto quedó prácticamente enroscado en el poste”, describió Jorquera. El fuerte impacto obligó a cortar el tránsito en la zona mientras trabajaban efectivos de la Comisaría Quinta, personal de Tránsito y Bomberos Voluntarios, quienes desplazaron el auto con asistencia de un operario del EPEN, que revisó la instalación eléctrica para descartar riesgos.

Jóvenes hospitalizados

En el vehículo viajaban tres jóvenes: el conductor de 20 años y dos acompañantes de 21 y 28. Todos fueron trasladados al hospital local de Centenario, pero, debido a la gravedad de las lesiones, el conductor fue derivado al hospital Castro Rendón con sospechas de fracturas en las piernas.

Los acompañantes recibieron atención médica y posteriormente fueron dados de alta, ya que no presentaban heridas de consideración.

Pese a la gravedad del accidente, la policía pudo realizarle la prueba de alcoholemia al conductor en Neuquén. El resultado arrojó 0,86 gramos de alcohol por litro de sangre, por encima del límite permitido por la ley de tránsito.