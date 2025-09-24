Un grave episodio de violencia intrafamiliar conmocionó el barrio Del Carmen de Río Gallegos el miércoles por la mañana, cuando una mujer fue atacada brutalmente por un joven en plena vía pública, mientras sus hijos menores observaban la escena.

La agresión quedó registrada en un video que rápidamente se difundió en redes sociales, generando preocupación en la ciudad.

LA VIOLENCIA EXPUESTA FRENTE A MENORES Y LA INTERVENCIÓN POLICIAL

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Almafuerte y San José Obrero, donde un testigo alertó a la policía sobre una riña con armas blancas. Al arribar, efectivos de la Comisaría Sexta encontraron a la mujer golpeada con un palo por un joven, quien reaccionó con violencia ante la intervención. Otro hombre apareció con un machete y un cuchillo de cocina, profiriendo amenazas.

Tragedia en Comodoro: un hombre fue atropellado por un taxi y murió en el hospital regional

Tras la agresión, la víctima se refugió en su domicilio y, según verificaron los agentes, se encontraba fuera de peligro. Sin embargo, sus hijos menores, que presenciaron los hechos, quedaron en la vía pública bajo intervención de la División Niñez, Adolescencia y Familia, además de la Comisaría de la Mujer y la Familia.

La policía se trasladó a la vivienda de los presuntos agresores, donde uno de ellos nuevamente lanzó amenazas y se negó a salir, situación registrada para la investigación judicial. Se secuestró un cuchillo de cocina que será clave en la causa, que está en etapa de investigación por “Amenazas Calificadas” bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N°1.

Robo relámpago en Rada Tilly: en 25 minutos desvalijaron una casa y se llevaron una caja fuerte

El proceso judicial continúa con la toma de declaración formal a la víctima y los exámenes médicos forenses correspondientes, en medio de la creciente alerta social sobre la violencia de género y el impacto en los niños que sufren estas situaciones. Las autoridades de Santa Cruz reforzarán acciones para prevenir este tipo de hechos y proteger a las víctimas.

QUÉ ES LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso, maltrato o agresión que ocurre dentro del núcleo familiar, ya sea entre padres, hijos, parejas u otros convivientes. Puede manifestarse en distintas formas como violencia física, emocional, psicológica, sexual o económica, y afecta a personas de todas las edades sin importar el género o el rol familiar.

Esta violencia no solo incluye agresiones directas, sino también conductas de control, manipulación o negligencia que dañan el bienestar físico y mental de los integrantes del hogar

La desalojaron de una casa que usurpó en Comodoro, se puso agresiva con la policía y terminó detenida

Este tipo de violencia es un problema social y de salud pública que genera consecuencias profundas tanto en la víctima como en el entorno familiar, afectando la salud mental, la autoestima y la seguridad de quienes la sufren. La violencia intrafamiliar puede ser visible o estar oculta, pues muchas veces ocurre en espacios privados o se normaliza dentro de ciertas culturas, perpetuando ciclos de abuso que dificultan la construcción de relaciones familiares saludables y equitativas.