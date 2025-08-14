En la mañana del pasado miércoles 13 de agosto, un incidente vial movilizó a las autoridades y equipos de emergencia en la localidad de Cañadón Seco, en la provincia de Santa Cruz.

Allí, una camioneta Toyota Hilux color blanco protagonizó un accidente a pocos metros de la ruta que conecta Pico Truncado con Comodoro Rivadavia, generando preocupación, aunque afortunadamente sin consecuencias graves para sus ocupantes.

Según informaron desde la Policía de la Provincia de Santa Cruz, el hecho ocurrió pasadas las 08:30 horas, cuando la camioneta se desplazaba en dirección a Comodoro Rivadavia con dos hombres a bordo. Al arribar al lugar, el personal del Cuartel 18 y de la Comisaría local constató que el vehículo se encontraba ya sobre sus cuatro ruedas.

Como medida de seguridad, los efectivos procedieron a desconectar el acumulador de energía y a revisar si había pérdida de combustible, descartando esta última posibilidad.

Además, en la escena trabajó el personal sanitario de la Sala Médica de Cañadón Seco, quienes brindaron atención inmediata a los ocupantes. Después de la revisión correspondiente, confirmaron que ninguno presentaba heridas de gravedad.

Un hombre de 33 años fue brutalmente agredido y abandonado semidesnudo en la madrugada del pasado lunes en Río Gallegos, en un hecho que conmocionó a la capital santacruceña.

De acuerdo a lo que informó La Opinión Austral, la víctima fue encontrada en la intersección de la ruta nacional 3 y calle 22, con el rostro ensangrentado y sin pantalones, situación que evidenció la violencia del ataque.

El hombre relató a la Policía, que acudió luego de recibir un llamado al 911, que fue golpeado por cinco sujetos desconocidos que viajaban en una camioneta. Según su declaración, los agresores lo interceptaron cerca de la terminal de ómnibus, lo golpearon sin mediar palabra y, a fuerza de violencia, lo subieron al vehículo.

Posteriormente, lo trasladaron hasta el autódromo local, donde lo obligaron a bajarse y lo dejaron abandonado sin ropa en la vía pública.

Durante el ataque, el hombre perdió su teléfono celular o se lo robaron, elemento que se encuentra también bajo investigación policial. A pesar de los golpes recibidos, las lesiones fueron catalogadas como leves, por lo que pudo ser atendido y asistido en el hospital local.

Este hecho representa un episodio grave de violencia urbana en Río Gallegos y se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades, quienes buscan intensamente a los cinco agresores para esclarecer las circunstancias y motivaciones detrás de este acto.