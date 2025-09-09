Impactante accidente en Santa Cruz: perdió el control de su camioneta y chocó contra una casa

Los accidentes de tránsito en zonas urbanas no solo representan un riesgo para quienes circulan en vehículos, sino también para peatones y vecinos que se encuentran en sus viviendas. En muchos casos, la pérdida de control al volante termina con autos impactando contra cercos, veredas o directamente sobre las casas, con la posibilidad real de que estos hechos deriven en tragedias.

Este martes 9 de septiembre por la mañana ocurrió un impactante accidente en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz. El accidente de tránsito ocurrió cerca de las 5:48 de la mañana, cuando una camioneta Ford EcoSport gris terminó chocando contra el cerco de una casa ubicada en la esquina de José Armando Jerez y Félix Riquez.

En el lugar trabajó personal policial, personal de Accidentología Vial y una ambulancia, que constató que el conductor sufrió una herida visible en una de sus rodillas y fue trasladado al Hospital Regional junto a su acompañante, de forma preventiva.

Por su parte, la propietaria de la casa fue atendida en el lugar por personal médico, aunque no fue necesario su traslado. En el caso se investigan las causas que provocaron el accidente.

Este pasado domingo se produjo un accidente de tránsito en la Ruta Provincial N° 12, a aproximadamente 5 kilómetros de la ciudad de Caleta Olivia.

El siniestro involucró a tres vehículos y generó la intervención inmediata de personal policial, bomberos y servicios sanitarios.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:00, cuando una camioneta Toyota Hilux con dos ocupantes, un automóvil Volkswagen Gol Trend color rojo con dos personas a bordo y una camioneta Ford F-100 color gris con tres tripulantes colisionaron aparentemente durante una maniobra de sobrepaso.

Tras el choque, cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital local. De estos, tres permanecen en observación médica, mientras que el resto no sufrió lesiones de consideración. La rápida respuesta permitió la atención y traslado oportuno de los afectados, detalló el Diario Nuevo Día.

Efectivos de la Comisaría Segunda llegaron al lugar para asistir y constatar lo sucedido, junto a personal de la Comisaría Tercera, la Unidad de Bomberos y un móvil sanitario. Además, el equipo de Accidentología Vial realizó pericias exhaustivas y tests de alcoholemia a los conductores involucrados, los cuales dieron resultados negativos, descartando consumo de alcohol.

Por orden del Juzgado de Instrucción de Caleta Olivia, los vehículos siniestrados fueron secuestrados preventivamente para continuar con las diligencias judiciales correspondientes y esclarecer las causas del accidente.

Con información de La Opinión Austral, redactada y editada por un periodista de ADNSUR