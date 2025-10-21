Este martes 21 de octubre por la madrugada, ocurrió un accidente de tránsito y dos personas fueron trasladadas al hospital. El hecho ocurrió minutos antes de las 03:00 horas, cuando un auto Dodge 1500 gris circulaba por la esquina de avenida Balbín y calle Zapiola, en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz.

Allí chocaron contra otro auto que transitaba por la zona e impactaron contra un poste de luz. Según se supo, en el vehículo viajaban un joven de 21 años y una acompañante de 19, quienes resultaron heridos. Ambos fueron atendidos por la Guardia Urbana Municipal y trasladados al Hospital Regional. El conductor requirió una cirugía, mientras que la joven sufrió una fisura en una pierna.

Asimismo, en el incidente también estuvo involucrado un Fiat Argo rojo, conducido por un joven de 19 años, que llevaba a cuatro pasajeros adultos. Sin embargo, no hubo heridos. Además, el test de alcoholemia al conductor dio negativo. Comenzó una investigación policial para determinar las causas del accidente.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

CAMINABA POR UNA AVENIDA, LO ATROPELLÓ UNA MOTO Y ESTÁ EN TERAPIA INTENSIVA

La combinación de exceso de velocidad, falta de casco o maniobras imprudentes en moto sigue generando situaciones de riesgo tanto para quienes conducen como para peatones. Una situación de estas características se vivió en la provincia de Santa Cruz, cuando, el pasado jueves 16 de octubre, ocurrió un grave accidente en la ciudad de El Calafate.

Una mujer de 42 años caminaba por la avenida Perón cuando fue impactada por una moto. Respecto al accidente, testigos que estuvieron en la zona indicaron que el hombre perdió el control de su vehículo, impactando contra la víctima y luego chocando contra un contenedor de basura.

“Llorá, dale, llorá”: se filtró el crudo video de la brutal paliza que recibió un joven en Comodoro

Luego del hecho, la mujer quedó inconsciente y fue trasladada rápidamente en ambulancia al Hospital SAMIC. Allí revelaron que sufrió heridas graves, por lo que quedó en terapia intensiva y bajo pronóstico reservado. En tanto, el conductor de la moto sufrió lesiones leves y fue dado de alta. La justicia está trabajando en el caso.

CONDUCTOR BORRACHO PROTAGONIZÓ UN ACCIDENTE EN PICO TRUNCADO

En la madrugada del miércoles 15 de octubre, cerca de las 00:30, un accidente de tránsito ocurrió en la esquina de las calles 20 de Noviembre y San Martín, en la zona este de Pico Truncado.

Tensión máxima en Comodoro: un joven recibió una paliza y fue trasladado al hospital antes de una audiencia

El siniestro involucró a dos vehículos: un Ford Fiesta de color bordó y un Toyota Yaris blanco. Según los primeros informes, el Ford Fiesta impactó de frente contra el costado izquierdo del Yaris, causando daños visibles en ambos automóviles.

Pese a la violencia del choque, no se registraron heridos. Personal policial, agentes de tránsito y equipo médico acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación y asistir en lo necesario.

Durante el operativo, los inspectores realizaron el test de alcoholemia al conductor del Ford Fiesta, dando resultado positivo. Como consecuencia, el vehículo fue secuestrado y trasladado al corralón municipal.

“Estaba cerrada y empantanada”: la hipótesis de por qué la pareja desaparecida abandonó la camioneta

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR