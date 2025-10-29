El pasado martes 28 de octubre por la mañana ocurrió un impactante accidente en la ciudad de Cutral Co, Neuquén. Un camión aguatero perdió el control y terminó chocando contra el portón de una vivienda ubicada en la calle Santa Isabel, casi en la intersección con Alberdi.

Según los primeros informes, el vehículo perdió el control y terminó sobre la vereda, impactando con fuerza contra la puerta de la casa. Aunque todavía se investiga la causa, se sospecha que pudo tratarse de un desperfecto mecánico. Afortunadamente, no hubo otros heridos en la zona.

Tras el accidente intervinieron rápidamente Defensa Civil, bomberos y efectivos policiales, quienes cortaron la calle para garantizar la seguridad y evitar nuevos incidentes. Con respecto a la víctima, sufrió golpes y fue trasladado al hospital para recibir la atención correspondiente. Además, se supo que quedó bajo observación.

Rápido, furioso y borracho en Chubut: perdió el control de su auto y chocó tres autos estacionados

Accidente en el acceso a Centenario: una moto impactó contra una camioneta

El martes 28, pasadas las 7:30 de la mañana, se registró un siniestro vial en el Acceso Jaime de Nevares, sobre la mano que va de Cinco Saltos hacia Centenario, uno de los sectores con mayor tránsito vehicular en horario laboral.

Según fuentes policiales, una motocicleta Zanella Sapucai 150 cc, conducida por un hombre de 48 años domiciliado en Cinco Saltos, impactó contra el paragolpes trasero de una camioneta Citroën Basalt, manejada por una mujer de 35 años, también residente en la vecina localidad rionegrina.

Una mujer resultó herida tras manipular y sufrir un accidente con un arma en Comodoro

El choque se produjo en un tramo donde no hay semáforos instalados, pese a que se registraron numerosos accidentes en los últimos meses.

El motociclista resultó herido

A raíz del fuerte impacto, el motociclista sufrió lesiones y debió ser trasladado al Hospital Natalio Burd por una ambulancia a cargo del doctor Ferneti, quien coordinó la atención inicial en el lugar. El hombre permaneció consciente, aunque presentaba golpes y posibles fracturas, por lo que fue derivado para una evaluación médica más detallada.

En el sitio trabajó personal policial de la Comisaría Quinta y efectivos de Tránsito Villa Obrera, quienes realizaron las primeras pericias y ordenaron el tránsito en la zona, que se encontraba congestionada por el flujo vehicular habitual de la mañana.

Pareja desaparecida: una denuncia anónima aportó una nueva pista que reconfigura la búsqueda

Peritajes y control de alcoholemia

De acuerdo con la información oficial, la conductora de la camioneta fue sometida al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo. La Policía inició actuaciones de rutina para establecer las causas del accidente y verificar si alguno de los vehículos circulaba a velocidad superior a la permitida o realizó una maniobra imprudente.

Las primeras hipótesis indican que el motociclista no habría logrado frenar a tiempo ante una detención momentánea de la camioneta, lo que provocó el choque en la parte trasera del vehículo.

Aplicarán sanciones a quienes no fueron a votar este domingo: ¿de cuánto serán las multas?

Con información de LM Neuquén, redactada y editada por un periodista de ADNSUR