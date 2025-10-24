Un accidente vial de alto riesgo se registró en la tarde de este jueves sobre la Ruta de los Siete Lagos, en la zona del acceso a Quila Quina, cuando un camión perdió el transformador que transportaba y este impactó violentamente contra una combi que circulaba en sentido contrario.

El siniestro ocurrió cerca de las 14 horas, en una curva pronunciada sobre la Ruta Nacional 40, a pocos kilómetros de San Martín de los Andes. El camión, un Mercedes Benz 11/14 con semirremolque y pluma, se dirigía desde Villa La Angostura hacia San Martín, trasladando un grupo electrógeno de grandes dimensiones.

En sentido opuesto, una combi que llevaba al chofer y un pasajero rumbo al aeropuerto Chapelco fue alcanzada por el pesado transformador, que se desprendió por el efecto de la inercia.

El impacto y los primeros auxilios

Según el comisario Rubén Ahumada, la alta velocidad con la que el camión tomó la curva habría provocado el desplazamiento lateral del transformador, que terminó golpeando el lateral de la combi a la altura de la puerta del conductor.

El impacto causó daños materiales severos en el vehículo de pasajeros, que terminó contra el guardarraíl, aunque sin consecuencias fatales. El conductor sufrió una lesión leve en la muñeca y dolores cervicales, pero no necesitó traslado al hospital. Fue asistido en el lugar por personal de emergencias médicas y dado de alta poco después.

Trabajo de bomberos y prevención en la ruta

En el lugar del hecho trabajaron Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, que realizaron tareas de prevención ante un posible derrame de combustible, junto a efectivos de Tránsito y de la Policía del Neuquén.

El operativo incluyó la limpieza de la calzada y la señalización preventiva del tramo, con demoras momentáneas en el tránsito hasta que el camión y los restos del transformador fueron retirados del lugar.