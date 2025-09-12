La convivencia entre automotores y bicicletas en vías que no siempre cuentan con infraestructura adecuada genera situaciones de riesgo que, en muchas ocasiones, terminan en heridas graves o incluso en pérdidas humanas.

La falta de visibilidad, la velocidad excesiva y la imprudencia tanto de conductores como de ciclistas son factores que aumentan la probabilidad de tragedias viales.

La tarde del jueves 11 de septiembre se vio marcada por un impactante accidente en la Ruta Nacional 40, cerca de la localidad de Las Golondrinas, a pocos kilómetros de Lago Puelo. Allí, una camioneta chocó a un ciclista, dejando al hombre con heridas de consideración que requirieron su traslado a un hospital para su atención correspondiente.

Ante la emergencia, equipos de bomberos, policías y autoridades de tránsito se movilizaron rápidamente para asistir al herido, controlar el tránsito y garantizar la seguridad en el lugar del siniestro. La camioneta involucrada no sufrió daños que pusieran en riesgo a sus ocupantes.

El incidente ocurrió durante la tarde del jueves en un tramo de la Ruta Nacional 40, próximo a Las Golondrinas. Según fuentes oficiales, una camioneta colisionó contra un ciclista que transitaba por la ruta, provocando lesiones graves en el hombre.

El ciclista fue trasladado inicialmente al hospital de El Bolsón, donde recibió atención primaria, pero debido a la gravedad de las heridas fue derivado al hospital de Esquel para recibir atención médica especializada.

En el operativo de emergencia participaron bomberos voluntarios de Lago Puelo y El Hoyo, junto con efectivos policiales, agentes de tránsito, Protección Civil y personal de Seguridad Vial Nacional. Todos trabajaron coordinadamente para asistir al lesionado y ordenar el tránsito vehicular, evitando mayores incidentes.

Por su parte, los ocupantes de la camioneta resultaron ilesos o con heridas leves, sin riesgo para su salud. El estado del ciclista se mantiene reservado, y las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

RECOMENDACIONES PARA TRANSITAR EN LA RUTA CON CICLISTAS

Reducir la velocidad en zonas de tránsito mixto, especialmente cuando se visualizan ciclistas o peatones cerca de la ruta.

Mantener distancia prudente al adelantar a ciclistas; respetar al menos 1,5 metros de separación lateral.

Estar atentos a señales de tránsito y a posibles movimientos inesperados de ciclistas.

No usar el celular ni distraerse mientras se conduce. La atención plena es fundamental para evitar siniestros.

Evitar maniobras bruscas o cambios de carril repentinos cerca de ciclistas o en zonas de baja visibilidad.

Utilizar luces bajas o destellos para advertir nuestra presencia al acercarnos a ciclistas en horas de poca luz o en condiciones climáticas adversas.

Respetar las normas de tránsito y los límites de velocidad indicados en la ruta.

Ceder el paso cuando corresponda, tanto a ciclistas como a peatones en cruces o sendas peatonales.

Revisar el estado del vehículo regularmente, especialmente frenos y luces, para asegurar un manejo seguro.

Ser paciente y tolerante: recordar que todos compartimos la vía y la seguridad es responsabilidad de todos.

