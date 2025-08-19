Impactante accidente en la ruta 40: rescataron a una mujer tras caer 10 metros con su auto

Un grave accidente vial se produjo este lunes por la tarde en la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2.201, camino al Cerro Chapelco, cuando una mujer perdió el control de su vehículo y cayó por un barranco de unos diez metros de profundidad.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:25, cuando la conductora de un Renault Sandero Stepway despistó por causas que aún se investigan. El auto se precipitó hacia una zona cercana a un arroyo, donde quedó lateralizado entre la vegetación. Las ramas y arbustos en el sector habrían amortiguado parte del impacto.

Rescate en terreno complejo

La mujer permaneció dentro del habitáculo golpeada y sin poder salir por sus propios medios. El Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) fue el primero en llegar al lugar y constató que la víctima estaba consciente y estable, aunque atrapada dentro del rodado.

Minutos después, arribó personal de los Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, quienes debieron utilizar herramientas hidráulicas para abrir espacio en la carrocería y permitir una extracción segura. La operación demandó varios minutos debido a la posición en la que había quedado el vehículo tras el vuelco.

Una vez liberada, la mujer fue trasladada al Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde quedó internada para recibir atención médica. Según las primeras evaluaciones, sufrió golpes de consideración, pero logró salvar su vida gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

El accidente no afectó a otros automovilistas que transitaban por la zona. En el operativo también trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia de Neuquén y agentes de Parques Nacionales, quienes colaboraron en las tareas de asistencia y en el control del tránsito.