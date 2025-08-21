Este jueves 21 de agosto por la mañana, un accidente de tránsito protagonizó una rápida y eficiente intervención de los servicios de emergencia en la Ruta Nacional N° 3.

El hecho tuvo lugar aproximadamente a las 9:30 horas, a unos 18 kilómetros al norte de la localidad de Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, en una arteria vial fundamental para la circulación en la región.

Según informaron desde la Comisaría 1.° de Puerto San Julián, el siniestro involucró a un automóvil Renault Fluence de color blanco, cuyo conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó un despiste seguido de vuelco. El impacto causó la inmovilización del rodado en la banquina, situación que encendió las alarmas de la policía y los servicios de emergencias.

El conductor, un hombre de 55 años domiciliado en Puerto Santa Cruz, se encontraba consciente al momento de la llegada del equipo de rescate, pero presentaba posibles lesiones que requerían atención especializada.

El aviso fue atendido con prontitud por el personal del Departamento Zona 3 de Bomberos y la División Cuartel 3 de Puerto San Julián, quienes se desplazaron inmediatamente al lugar del accidente. Una vez allí, los bomberos procedieron a asegurar la escena para evitar riesgos adicionales, efectuando la desconexión de la batería del vehículo para prevenir eventuales cortocircuitos o incendios.

En una maniobra técnica, el equipo colocó un collarín cervical al conductor para inmovilizar su cuello, medida imprescindible para prevenir daños mayores ante posibles lesiones en la columna vertebral. Posteriormente, se realizó la extracción del hombre utilizando una tabla rígida, equipo diseñado para asegurar la estabilidad durante el traslado.

Luego de la extracción, el conductor fue evacuado por personal del hospital local de Puerto San Julián, donde recibió atención médica inmediata. El equipo de salud realizó las evaluaciones correspondientes para determinar la gravedad de las heridas y establecer el tratamiento adecuado. La Comisaría 2.° de Puerto San Julián colaboró en conjunto con bomberos durante el operativo, brindando apoyo en tareas de rescate y control del tránsito en la Ruta Nacional N° 3.

Con información de Diario Nuevo Día, editada y redactada por un periodista de ADNSUR