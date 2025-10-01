Un fuerte accidente se produjo este martes en la intersección de Ruta Nacional 22 y calle Estado de Israel, en Cipolletti. Una joven de 21 años, que circulaba en bicicleta, fue atropellada por un colectivo de la empresa Vía Tac y debió ser trasladada de urgencia al hospital local.

El hecho ocurrió minutos después de las 16, cuando el colectivo, conducido por un hombre de 56 años, circulaba en sentido sur-norte. Al intentar ingresar a la Ruta 22 en dirección este, impactó de manera lateral contra la ciclista, que se encontraba en cercanías del rodado mayor.

Cómo ocurrió el choque

De acuerdo con lo informado por el jefe del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, oficial principal César Tinte, el conductor del colectivo habría perdido de vista a la bicicleta. Al girar hacia la derecha, no advirtió la presencia de la joven y terminó embistiéndola. La víctima quedó debajo del vehículo, lo que generó gran preocupación entre los testigos que se encontraban en la zona.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Caminera y personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME), quienes intervinieron rápidamente para asistir a la joven y trasladarla en ambulancia.

Estado de salud de la ciclista

La víctima, domiciliada en Cipolletti, fue atendida en el hospital local. Los médicos confirmaron que no presentaba lesiones de gravedad y que se encuentra fuera de peligro, aunque permanecerá en observación preventiva.

Si bien la circulación sobre la Ruta 22 no se interrumpió por completo, el accidente provocó demoras y complicaciones en la zona durante varios minutos, en una hora de alto flujo vehicular.